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Política
12 de noviembre de 2026 - 12:45

Allanamiento en Mburuvicha Róga: Filizzola cuestiona reacción “tardía” de la Fiscalía

Rafael Filizzola (PDP). Foto: Prensa Senado.
El senador Rafael Filizzola.

El senador opositor Rafael Filizzola opinó que el allanamiento que realizó hoy el Ministerio Público en la casa presidencial, seis días después de la detención del expresidente Santiago Peña, se produce de forma tardía y dijo que el fiscal general, Emiliano Rolón, “cajoneó” la denuncia que él y otros legisladores hicieron hace más de un año contra Peña por supuesto enriquecimiento ilícito y otros presuntos delitos.

Por ABC Color
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El Ministerio Público allanó hoy la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, seis días después de la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, procesado por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, en el marco del caso Ueno.

El pasado martes, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución y el cese de las operaciones de Ueno Bank debido a que los índices de solvencia del banco se deterioraron más allá del mínimo establecido. La banca matriz atribuyó esa situación en parte a que el banco otorgó de manera irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

El expresidente Peña fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su matriz corporativa vieron un enorme crecimiento durante los tres años de gobierno de Peña, con enormes depósitos de fondos estatales e importantes contratos con el Estado.

Luego de su destitución la semana pasada, el expresidente Peña fue detenido e imputado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lesión de confianza y administración en beneficio propio.

“Allanamientos tardíos”

Mujeres en reunión, con una mujer de blusa blanca y pantalones beige en el centro, rodeada de miembros del Ministerio Público.
Agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional hoy durante el allanamiento en Mburuvicha Róga.

El senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) criticó hoy la forma “tardía” en que la Fiscalía allanó Mburuvicha Róga y acusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, de haber “cajoneado” una denuncia que él y otros legisladores opositores realizaron contra Peña por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en beneficio propio hace 13 meses.

Lea más: Fiscalía habría confundido propiedades ligadas a Santiago Peña en San Bernardino

En un mensaje publicado en redes sociales, el senador Filizzola opinó que una reacción con mayor celeridad de la Fiscalía ante las denuncias presentadas el año pasado “pudo haber evitado el sufrimiento de millones de paraguayos” afectados por la crisis generada por el cierre de Ueno Bank, que dejó congelados los fondos de cientos de miles de ahorristas.

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado.
Emiliano Rolón, fiscal general del Estado.

“Sus allanamientos tardíos no sustituyen la investigación seria y profunda que merece la gente”, reza el mensaje del legislador al fiscal general. “Paraguay no necesita su complicidad, necesita la justicia y los resultados que usted es incapaz de darle”.

Denunciaron “sobres del poder” y otros supuestos delitos

La denuncia de los senadores y diputados opositores fue entregada al Ministerio Público el 2 de octubre de 2025, poco después de que ABC Color publicara artículos que hacían eco a una denuncia hecha por Luz Maribel Candado, una exempleada de Mburuvicha Róga quien reportó la existencia de sospechosos sobres con miles de dólares en efectivo en la casa presidencial.

Lea más: Presentan denuncia formal contra presidente Peña: “Que algún fiscal valiente se anime a investigar”

Los supuestos hechos denunciados por Candado y otros presuntos hechos irregulares que figuraban en la denuncia de los parlamentarios nunca fueron investigados por la Fiscalía.

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