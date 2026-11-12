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Política
12 de noviembre de 2026 - 20:03

PLRA respalda destitución del fiscal general y apunta contra el Contralor

Fachada del PLRA.
Fachada del PLRA.

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) resolvió esta tarde expresar su respaldo a las movilizaciones ciudadanas contra el gobierno de Pedro Alliana y encomendar a los diputados y senadores liberales votar a favor del juicio político y la destitución del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. No obstante, también apuntan contra las autoridades de la Contraloría por el “blanqueo” previo a Santiago Peña. Asimismo, la conducción partidaria eligió a nuevos fiscales y defensores internos.

Por ABC Color
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El Directorio del PLRA, presidido por Alcides Riveros, se reunió hoy en la sede de la agrupación para debatir los últimos acontecimientos políticos. Durante la sesión, la mayoría celebró la actuación de los diputados y senadores liberales que acompañaron el juicio político y la destitución de Santiago Peña, aunque reconocieron la falta de votos necesarios para destituir a Pedro Alliana.

Lea más: Violación de deberes y posible comisión de delitos: esto dice libelo contra Fiscal General Emiliano Rolón

En la oportunidad, Riveros y otros dirigentes destacaron lo que consideran una recuperación institucional de la agrupación. Tras el debate, el organismo resolvió emitir un comunicado oficial de respaldo a las movilizaciones ciudadanas que se realizan contra el gobierno de Pedro Alliana.

¿Qué resolvió el Directorio del PLRA respecto al fiscal general y al contralor?

Igualmente, la conducción partidaria decidió encomendar a los diputados y senadores liberales que acompañen el proyecto de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, cuyo libelo acusatorio ya fue presentado en la Cámara Baja.

En la misma línea, el Directorio solicitó a los parlamentarios analizar la viabilidad de iniciar un proceso de juicio político contra el contralor general de la República reelecto, Camilo Benítez, a quien señalan por presuntamente haber blanqueado la declaración jurada de Santiago Peña.

Lea más: Diputado pide no olvidar que CGR “blanqueó” declaraciones juradas de Santiago Peña

Durante la sesión hicieron uso de la palabra los senadores Líder Amarilla y Ever Villalba, así como el diputado y vicepresidente del PLRA, Antonio Buzarquis. Otros oradores de la jornada fueron Alba Talavera, Daniel Rojas, Olga Paredes y Agustín Saguier, entre otros dirigentes.

Sesión del Directorio del PLRA, con un ajustado quórum.
Sesión del Directorio del PLRA, con un ajustado quórum.

¿Quiénes fueron elegidos como nuevos fiscales y defensores partidarios del PLRA?

En otro punto del orden del día, el Directorio designó a los nuevos fiscales y defensores partidarios, quienes trabajarán en conjunto con el Tribunal de Conducta en el análisis de la actuación y las denuncias presentadas contra afiliados.

Los fiscales partidarios electos por acuerdo entre los distintos movimientos internos son:

  • Oscar Víctor Benítez
  • Víctor Hugo Acosta
  • Richard Daniel Chamorro
  • Basilisa Vázquez
  • Juan Carlos González
  • Ángela Patricia Llano
  • William Antonio Giménez
  • Derlis Larroza
  • Pilar Callizo
  • Gerónimo Abrahán González

Por su parte, los nuevos defensores partidarios designados son:

  • Alba Cristina Benítez Martínez
  • María Angélica M. T.
  • Pablo Daniel Faccioli
  • Adolfo González Gómez
  • Claudia Aldana Díaz Cortázar

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