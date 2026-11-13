“Basta de hipocresía”: Iramain acusa al oficialismo de intentar lavarse la cara

El senador independiente Ignacio Iramain lanzó duras críticas contra el oficialismo por su intento de deslindar responsabilidades políticas en el escándalo financiero y presentar al gobierno de Santiago Peña como víctima de los hechos que hoy salen a la luz.

Durante su intervención en el Senado, sostuvo que existe un segundo asalto que amenaza al país: además del financiero, el que se intenta perpetrar contra la memoria y la inteligencia de los ciudadanos mediante una reconstrucción interesada de los acontecimientos.

El intento desatinado del oficialismo actual de reescribir la historia en vivo y en directo para presentarse como víctima engañada y al mismo tiempo como el héroe salvador que destapó la olla Ignacio Iramain.

Iramain apuntó especialmente contra los legisladores oficialistas que, según dijo, hasta hace poco compartían espacios de poder, reuniones políticas, festejos y viajes con el presidente Santiago Peña, pero que ahora buscan tomar distancia de su gestión y del escándalo.

“Pero basta de hipocresía, señores. Aquí nadie se quedó dormido. Y aquí el oficialismo no abrió los ojos de nadie”, expresó.

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El legislador sostuvo que las denuncias sobre el direccionamiento de fondos públicos y recursos de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) hacia una entidad bancaria ya habían sido planteadas por sectores de la oposición mucho antes de que estallara la crisis.

En ese sentido, mencionó a los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes y José Oviedo, entre otros, quienes, según recordó, habían advertido sobre los riesgos financieros y los vínculos entre el poder político y el sistema bancario.

“Quienes advirtieron a tiempo lo que se estaba gestando no fueron los senadores del oficialismo ni la cúpula de su partido, fue la oposición democrática mediante denuncias previas, documentadas y públicas”, afirmó.

También recordó que quienes cuestionaron el manejo de los fondos y las decisiones de los organismos de control fueron calificados de “tiroteadores y terroristas financieros”.

“Santiago Peña no gobernó solo”

Uno de los cuestionamientos más fuertes de Iramain estuvo dirigido a la estrategia política de separar al mandatario de las responsabilidades del oficialismo y su estructura partidaria.

Resulta moralmente inaceptable que hoy inventen la figura del peñismo como si Santiago Peña hubiera caído de un paracaídas, sin partido, sin comando, sin padrinos políticos. Santiago Peña no gobernó solo, ni vació el Estado en la clandestinidad Ignacio Iramain.

El senador también cuestionó la responsabilidad de las autoridades que integraron los organismos de control y recordó que los directores del Banco Central del Paraguay que fueron designados durante este periodo contaron con acuerdos constitucionales de la mayoría oficialista.

A su criterio, el oficialismo no destapó el escándalo, sino que tomó distancia cuando la crisis ya era insostenible. “El oficialismo no destapó el escándalo, el oficialismo saltó del barco”, sentenció.

Iramain advirtió que el intento de mejorar la imagen política del oficialismo no puede sustituir la investigación de los hechos ni las respuestas que reclama la ciudadanía.

El dolor de los ahorristas estafados, la angustia de los jubilados del IPS y la indignación de las familias paraguayas que hoy no encuentran un solo medicamento en los hospitales públicos, no se limpian con un lavado de cara Ignacio Iramain (independiente).

En ese contexto, rechazó cualquier posibilidad de que las investigaciones terminen en un nuevo opareí y advirtió que la oposición no permitirá que quienes considera responsables políticos del desfalco se apropien del proceso de investigación.

“No vamos a permitir que quienes fueron los arquitectos políticos y los garantes legislativos de este desfalco se apropien ahora de la investigación para convertirla en un circo a su medida y conducirla hacia un nuevo opareí”, expresó.

Exige investigar la ruta del dinero y cárcel para los responsables

Finalmente, el senador reclamó que se investigue el destino de los recursos y se identifique a todos los involucrados, sin limitar las responsabilidades a quienes ejecutaron las decisiones.

También pidió que se termine con las condiciones especiales de reclusión y que la investigación alcance la ruta del dinero tanto en Paraguay como en el extranjero.