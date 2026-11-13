Esperanza Martínez insta a la ciudadanía a movilizarse y presionar a diputados por el juicio político

La senadora Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana) instó a la ciudadanía a mantener las movilizaciones y salir este fin de semana a las calles para presionar a los diputados a respaldar el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera que sacude al Gobierno.

La legisladora pidió expresamente que los ciudadanos acudan hasta las viviendas de los diputados para reclamarles que acompañen el enjuiciamiento político. A su criterio, la movilización ciudadana es fundamental para evitar que los votos sean objeto de negociaciones políticas.

Si este fin de semana la gente no sale a las calles, si este fin de semana no se van a la casa de los diputados a pedirle ahí enfrente a su casa que voten por el juicio político, ellos van a arreglar como quisieron Esperanza Martínez.

Martínez sostuvo que el escenario exige una respuesta firme de las instituciones y de la ciudadanía, y cuestionó la actuación del Ministerio Público en las investigaciones relacionadas con el escándalo financiero.

La senadora criticó la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, al considerar que las primeras medidas fueron insuficientes y dieron margen para que el expresidente Santiago Peña conservara su teléfono celular. “Le dio todas las posibilidades al presidente de la República para que se quedara con su celular”, cuestionó.

También reclamó que la Fiscalía no haya desplegado un equipo especializado de mayor envergadura para investigar el caso. Según Martínez, debieron conformarse al menos 20 equipos fiscales con experiencia en delitos económicos, lavado de dinero y crimen transnacional. “Esta es una urgencia. Estamos hablando de la plata del Paraguay”, manifestó.

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La legisladora cuestionó además que todavía haya personas que, según su criterio, deberían ser investigadas, entre ellas integrantes del entorno familiar del mandatario y otros actores mencionados durante las denuncias.

“Espero que los diputados no estén negociando su voto”

Martínez también expresó sus dudas sobre las negociaciones políticas que podrían producirse antes de la votación del juicio político. “Espero que los diputados no estén negociando su voto. No sé si con el fiscal, con quién, alguno que tienen también prontuario”, expresó.

La senadora consideró que este es un momento para que los legisladores actúen con independencia de las directrices partidarias y prioricen los intereses del país. “Este es un momento de ser patriotas y de apostar al Paraguay. No hay otro camino”, sostuvo.

En otro momento, Martínez calificó el escándalo financiero como una estructura de gran alcance y sostuvo que no se trata simplemente de la quiebra de una entidad bancaria.

Estamos hablando de un sistema que estafó a todo el Paraguay. Esperanza Martínez (PPC).

La legisladora habló de una presunta estructura integrada por distintas instancias del Estado y del sector privado, además de entre 50 y 60 empresas que, según su interpretación, habrían operado de manera concatenada para disimular responsabilidades.

Calificó el caso como “la estafa más grande de la era democrática del Paraguay” y reclamó que se investigue a todos los involucrados y se recuperen los recursos presuntamente sustraídos.

También cuestionó las diferencias en el trato de la Justicia entre personas de distintos niveles económicos y sociales. “El que es ladrón y bandido se tiene que ir a la cárcel, así nomás, y hay que recuperar todo lo que se robó”, manifestó.

Martínez plantea cambiar la ley de puertas giratorias

La senadora también se refirió a la modificación de la legislación sobre puertas giratorias y adelantó que buscarán consensuar una nueva redacción en un plazo de dos a tres semanas. Explicó que, ante la falta de tiempo para alcanzar acuerdos más amplios, se optó inicialmente por volver al texto anterior, mientras distintos sectores trabajan en una propuesta definitiva.

Martínez cuestionó especialmente el paso de personas desde el sector privado a cargos de regulación y control, y mencionó el caso de Carlos Carvallo, quien pasó de la gerencia de un banco a la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP).

A su criterio, el debilitamiento de los controles fue uno de los factores que contribuyeron a la situación actual. Finalmente, reiteró que la ciudadanía debe mantenerse movilizada y ejercer presión sobre sus representantes.