Juicio político a Emiliano Rolón: los 23 diputados del PLRA firmarán libelo, anuncia Freddy Franco

Diputados de la oposición presentaron el libelo acusatorio contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por mal desempeño de funciones debido a la conducción deficiente de la investigación y cajoneo de denuncias del hoy intervenido Ueno Bank, la omisión en el caso conocido como “Los Sobres del Poder” y el debilitamiento institucional de la Fiscalía.

Los diputados sostienen el mal desempeño de funciones del fiscal general del Estado en la violación del deber de dirigir el Ministerio Público y asignar las denuncias, el abandono del criterio de objetividad, el conflicto de intereses aparente e infracción intencional y posibles delitos en el ejercicio del cargo, lo que podría llevar incluso a su imputación posterior.

Con respecto a la conducción deficiente de la investigación, los diputados señalan que la Fiscalía perdió tiempo vital para asegurar evidencias y bienes, como el celular del destituido vía juicio político expresidente Santiago Peña y el resguardo de su mansión en San Bernardino, tras su imputación por supuesta lesión de cofianza y administración en provecho propio en el caso del banco de sus exsocios Ueno Bank. Esto se suma a las denuncias presentadas desde el 2025 contra Peña y Ueno Bank.

El diputado liberal Federico Franco confirmó que ante estos hechos, el consejo parlamentario del PLRA, con el acompañamiento de todos los miembros del directorio, está solicitando a sus parlamentarios que firmen el libelo acusatorio.

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“Ayer en los recortes y reprogramación que el presidente Pedro Alliana envió al Congreso de la Nación, estamos hablando de US$ 276 millones, para que la gente entienda, es un tercio de lo que Ueno Bank perjudicó a toda la República del Paraguay, un tercio, US$ 900 millones si no es más. Estamos hablando de muchísima plata. El fiscal general no pudo haberse desentendido de esta situación”, aseguró.

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Las denuncias contra Ueno Bank

Franco agregó que varias veces en el Parlamento, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, se hizo hincapié, como también a través de todos los medios de comunicación, de todos los hechos.

Insistió que advirtieron al FGE de lo que estaba ocurriendo para evitar que tanta gente salga damnificada.

“Hoy resulta ser que está realizando como si fuera una autopsia, una vez ya fallecido la persona, se está en una situación de cadáver sin ya signos de vida, resulta ser que están haciendo las investigaciones correspondientes”, criticó respecto a la actuación de la Fiscalía en la investigación del caso Ueno Bank.

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Reiteró que hace aproximadamente 13 meses ya realizaron la denuncia con todo lo que involucraa a los directivos del Banco Central del Paraguay (BCP), hoy detenidos, como también las denuncias realizadas por Fernando Rivarola, quien informó sobre las faltas y excesos de las operaciones entre empresas vinculadas de Ueno Bank y el mismo día fue comisionado por el propio Peña a otra institución.

“Mucha gente estuvo metida en este caso. Ojalá que se pueda recuperar el dinero. Esto fue un golpe seguro, esto fue premeditado, fue estudiado, fue calculado y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de transmitir a la ciudadanía de vuelta, la confianza en el sistema financiero paraguayo”, refirió.

La responsabilidad “incalculable” de Emiliano Rolón

Estimó que la responsabilidad de Emiliano Rolón en este caso es “incalculable”, por lo que el principal cuestionamiento es si en verdad defiende los intereses de los ciudadanos o estaba defendiendo los intereses de Santiago Peña.

Criticó la acción tardía de la Fiscalía en tomar declaraciones personas involucradas, como las detenciones de quienes ejercían cargos públicos y evidentemente habrían tenido conocimiento de lo que estaba pasando.

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Dijo que las penas deberían ir aumentando, de acuerdo con las pruebas que se consigan, ya que el hecho no es menor y el daño que se le hizo a la imagen del país a nivel internacional no se va a recuperar en un corto tiempo, por lo que es necesario que las autoridades esclarezcan el hecho, que los delincuentes paguen por sus cometidos y que Paraguay empiece a recuperar la estabilidad económica.

“El fiscal general debería hacer un favor y renunciar. Evidentemente este juicio político va a estar a consideración de los demás parlamentarios para poder impulsarlo. Ya no goza la confianza de la de la gente de la ciudadanía”, sentenció.

Confirmó que el libelo se presentará el lunes y que será firmando tanto por la bancada liberal de la Cámara de Diputados, como de la tercera fuerza, lo que totalizaría 36 firmas. Sobre si habría un blindaje de Honor Colorado, dijo que no cree que ocurra, ya que los parlamentarios deberían jugar a favor de la ciudadanía.

“Este golpe es incalculable a la imagen del país, al bolsillo de los ciudadanos y, por supuesto, a las instituciones públicas que tanto queremos. O sea, ¿de qué nos sirve presentar un presupuesto tratando elevar la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos, si al final vienen y de un solo plumazo un banco, que antes era una financiera hace dos años, lleva todos los fondos?, concluyó.