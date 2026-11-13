Miguel Prieto: Prosigue juicio con producción de pruebas documentales

El exintendente Miguel Prieto (Yo Creo) afronta el juicio en el marco de la causa por la supuesta compra ficticia de kits de alimentos que habría ocasionado un supuesto perjuicio de G. 2.130 millones a la Comuna esteña en el caso conocido como “Tía Chela”.

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Hoy participaron por medios telemáticos la mayoría de los acusados que residen en Ciudad del Este, mientras que el Ministerio Público estuvo representado en la ocasión por la fiscal Belinda Bobadilla.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres, está a cargo de la causa de Miguel Prieto y los otros diez procesados.

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Los acusados junto a Miguel Prieto son: Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada y José Cáceres Galeano.

La lista de procesados sigue con Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanesa Florentín Báez.

Las últimas documentales se producirán el próximo 23 de noviembre a las 09:00, luego el juicio seguirá con la declaración de más de 60 testigos.