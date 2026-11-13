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Política
13 de noviembre de 2026 - 11:45

Miguel Prieto: Prosigue juicio con producción de pruebas documentales

Tres hombres en traje: uno con gafas, otro revisando documentos y el tercero con expresión seria en ambiente de oficina.
Miguel Prieto (c) afronta juicio por supuesta compra ficticia en plena pandemia.

El juicio que afronta el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (YoCreo) y otros diez acusados en el marco del presunto daño patrimonial de G. 2.130 millones prosiguió hoy con la producción de las pruebas documentales.

Por ABC Color
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El exintendente Miguel Prieto (Yo Creo) afronta el juicio en el marco de la causa por la supuesta compra ficticia de kits de alimentos que habría ocasionado un supuesto perjuicio de G. 2.130 millones a la Comuna esteña en el caso conocido como “Tía Chela”.

Lea más: Fiscalía ratifica que Miguel Prieto desvió G. 2.130 millones en caso Tía Chela

Hoy participaron por medios telemáticos la mayoría de los acusados que residen en Ciudad del Este, mientras que el Ministerio Público estuvo representado en la ocasión por la fiscal Belinda Bobadilla.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres, está a cargo de la causa de Miguel Prieto y los otros diez procesados.

Lea más: Juicio a Miguel Prieto: Tribunal admite declaración de 60 testigos del caso Tía Chela

Los acusados junto a Miguel Prieto son: Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada y José Cáceres Galeano.

La lista de procesados sigue con Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanesa Florentín Báez.

Las últimas documentales se producirán el próximo 23 de noviembre a las 09:00, luego el juicio seguirá con la declaración de más de 60 testigos.

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