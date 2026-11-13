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Política
13 de noviembre de 2026 - 19:16

Patria Querida espera que “ni Mandrake pueda salvar” del juicio político a Emiliano Rolón

Emiliano Rolón Fernández sentado en escritorio, con traje azul y corbata roja, mirada seria y ambiente profesional con libros y trofeos.
Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado bastante cuestionado por sus últimas actuar en los casos UENO Bank y Santiago Peña. Gentileza/Ministerio Público

Patria Querida instó a los partidos en Diputados a apoyar el juicio político al fiscal general Emiliano Rolón. Tildaron su gestión de “displicente” y “torpe”, afirmando que esperan que “ni Mandrake” lo salve de ser destituido.

Por ABC Color
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El Partido Patria Querida (PPQ) espera que “ni Mandrake salve” del juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haciendo referencia a su desafortunadísima frase, cuando dijo sobre el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia que “Ni Mandrake puede solucionar el tema con su varita mágica”, y de hecho hasta ahora no lo hizo. Ahora afirman que “colmó el vaso” al ser un obstáculo en el caso Ueno Bank y del expresidente Santiago Peña.

“La sociedad paraguaya ha tolerado en exceso la conducción displicente, torpe y obstáculo a la justicia de parte de la cabeza del Ministerio Público. Su actuación en el proceso de la persecución penal de los involucrados en el vaciamiento de Ueno Bank es la gota que colmó el vaso”, señala el comunicado del PPQ.

El Partido Patria Querida a través de la diputada Rocío Vallejo, mantiene una sola banca en Diputados, donde primeramente deberá tratarse el libelo acusatorio, y es por ello que exhortó a los sectores colorados y de la oposición a sumarse y quitar a Rolón.

PPQ recuerda que la cuestionada actuación de Rolón como cabeza institucional en el caso Ueno, donde tardaron dos días en requisar el teléfono celular a Peña, y el mismo tiempo en allanar la mansión en San Bernardino y la sede de Ueno Casa de Bolsa, pese a tener una orden de allanamiento 5 días antes, es solo una “gota que suma al sinnúmero de desplantes que el Dr. Emiliano Rolón hizo a la sociedad paraguaya”.

“Apelamos a aquellos principios y a la obligación que conlleva la representación popular para los demás integrantes de la Cámara de Diputados, teniendo ante sí las causales claramente detalladas en el libelo acusatorio”, dice el partido, que culminó señalando que en base a las pruebas expuestas en el libelo: “Esperemos que ni Mandrake pueda salvarlo”.

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