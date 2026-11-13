Rocío Vallejo denuncia uso de gastos reservados sin rendición y apunta a Peña y al fiscal general Rolón

Ayer durante el estudio del Presupuesto de Gastos de la Nación 2027, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), una de las principales impulsoras del libelo acusatorio para el juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón dijo que podrían sumar un nuevo elemento a las cuatro causales planteadas hasta ahora: el de uso discrecional de miles de millones en “Gastos Reservados”.

La diputada Vallejo reveló que tanto Peña como el Fiscal General del Estado reportan el uso de miles de millones del rubro 979 “Gastos reservados” sin las rendiciones que obliga la ley, lo que en el caso de Rolón puede ser una nueva causal para juicio político.

“Este es Emiliano Rolón que nos roba hasta en los gastos reservados, señores, que no rinde cuentas, que compra su remedio y lo que le gusta de comer y contrata cuánto personal existe con gastos reservados, violando la ley, porque gasto reservado no es para hacer lo que vos querés con el dinero de la gente”, denunció Vallejo.

Esto hace referencia a que Rolón, al igual que Peña, no rinde la mayor cantidad de sus gastos reservados, pese a la obligación legal. Para ello, detalló datos del 2025.

“Este muchacho (Rolón) retira en enero del 2025 unos G. 206.500.000 de gastos reservados y rinde por G. 113 millones, es decir, el resto no sabemos qué hizo. Porque él retira eso, pero rinde la mitad”, apuntó.

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Incluso, entre lo poco que rinde, parecen gastos mencionados de manera alegre, siendo los montos más llamativos los de G. 11.000.000 en “servicios personales” o unos G. 53.400.000 en concepto de “Servicios de Inteligencia”, solamente en enero.

En todo el año pasado, el total de gastos usados por Rolón en concepto de “inteligencia” en 2025 asciende a G. 125.394.000.

No es el único gasto llamativo, ya que los millonarios montos varían por meses. Por ejemplo, en noviembre de 2025 reportó haber usado unos G. 45.000.000 en consultorías, asesorías e investigaciones y unos G. 138.050.000 como “otros gastos de personal”, todo esto, obviamente, no sometido a procesos de licitación ni concurso.

“O sea, no cumple la ley; esta es una causal más que vamos a ampliar, parece”, dijo Vallejo haciendo referencia al libelo acusatorio que sería presentado oficialmente el lunes, pese a que hasta ahora no hay votos.

Vallejo se dirigió una vez más a sus colegas, instándoles a que acompañen el juicio político, y remarcando que, además de una cuestionada gestión y de haber incurrido presuntamente incluso en posibles delitos, como el de “frustración a la persecución penal” en el caso Santiago Peña y Ueno Bank, “siempre se queja de que no tiene dinero” en la Fiscalía, pero derrocha estos fondos a discreción.

“Este es Emiliano Rolón, al que van a decidir salvarlo o no cuando la próxima semana presentemos el juicio político”, señaló Vallejo.

Peña un voraz: usó gastos reservados de todo el año en 4 meses

La voracidad y discrecionalidad respecto al uso de gastos reservados es algo que comparten el Fiscal General, Emiliano Rolón con el expresidente de la República y actual presidiario, Santiago Peña, que ya a inicios de año licuó más de G. 4.000 millones.

“Los que tienen gastos reservados tienen la obligación de rendir y tienen que rendir a través de un formulario. Vamos por el expresidente, hoy presidiario, Santiago Peña. Él tenía G. 4.000 millones en gastos reservados” todos los años y siempre usó la totalidad de los fondos incluso antes de la mitad de año.

Lo otro reprochable en su caso es que no solo agotaba su presupuesto en menos de 6 meses, sino que lo hacía con nula transparencia.

“Él (Peña) ya usa todo su gasto reservado. Para mayo del 2025, él ya usó todo su gasto reservado y ahora, este año ya no le dejó nada a Pedro Alliana porque en agosto ya gastó todos los gastos reservados, G. 4.000 millones cada año”, remarcó Vallejo.

En el caso de Peña, es peor en cuanto a rendición en comparación con Rolón, ya que solo a modo de ejemplo, en enero de 2025, Peña retiró G. 1.000 millones y rindió solamente por G. 275 millones. El resto no rindió.