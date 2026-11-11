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Política
11 de noviembre de 2026 - 16:53

Caso Ueno: Senado posterga la creación de comisiones investigadoras y pedidos de informes

Presentación en la Cámara de Senadores. Foto: Prensa Senado.
Presentación en la Cámara de Senadores. Foto: Prensa Senado.

La bancada cartista amagó con aprobar pedidos de informe sobre el caso Ueno y comisiones de investigación en el Senado. Buscaron mostrar transparencia, pero dejaron sin quórum la sesión cuando la oposición apuntó a Horacio Cartes.

Por ABC Color
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La Cámara de Senadores se reunió hoy, en su primera sesión ordinaria tras la destitución de Santiago Peña, por apenas tres horas de debate, sin tocar ningún punto del orden del día y sin aprobar ningún proyecto sobre tablas o pedido de informes.

El debate inicial se centró en la destitución de Peña y en duras críticas contra Horacio Cartes, contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y contra Pedro Alliana por conservar gran parte del gabinete de Peña.

¿Por qué el oficialismo y sus aliados levantaron la sesión sin aprobar nada?

A pedido de Ever Villalba (PLRA) y con el apoyo de Gustavo Leite (ANR, HC), el pleno autorizó superar el límite de presentaciones sobre tablas e incluir todos los pedidos de informes de la bancada democrática. La intención inicial del cartismo fue mostrar transparencia y apertura a todos los pedidos; sin embargo, poco después, los oficialistas y sus aliados liberocartistas dejaron la sesión sin quórum para impedir la aprobación de dichos expedientes. En ese momento, estaba en el ejercicio de la presidencia el liberocartista Dionisio Amarilla.

Bloque opositor en la Cámara de Senadores. Foto: Prensa Senado.
Bloque opositor en la Cámara de Senadores. Foto: Prensa Senado.

De esta manera, también se postergó el tratamiento de los proyectos de creación de Comisiones Bicamerales de Investigación sobre el caso Ueno.

Otro proyecto que incomodó a los cartistas fue el presentado por Ever Villalba (PLRA), quien planteaba al Poder Ejecutivo destituir a todos los ministros y secretarios de Estado que hayan hecho depósitos en el banco Ueno 120 días antes del cierre ordenado por el BCP y remitir sus nombres a la Fiscalía. Este expediente tampoco fue tratado.

Lea más: Ueno Bank: senador habla de movimientos sospechosos de aviones en el aeropuerto

«Sin quórum jeyma. El “expeñismo” denunció que fue “engañado” y se retiró. Quedan sin aprobar pedidos de informe y nuestra resolución que insta al IPS a derogar todas las resoluciones que permitieron depositar fondos jubilatorios en Ueno. No pasa pues nada grave en el Paraguay», lamentó en redes sociales la senadora Esperanza Martínez.

¿Qué denunciaron los senadores Eduardo Nakayama y Juan Carlos Nano Galaverna?

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) denunció la presunta fuga de documentos relacionados al caso Ueno hacia la Argentina, en un caso de «hot transfer» o «conexión crítica» entre dos vuelos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Cuando su proyecto tampoco fue aprobado, pidió por redes sociales ayuda al presidente argentino, Javier Milei.

Lea más: Juicio político a Emiliano Rolón: diputados preparan el libelo acusatorio y lo acusan de proteger a Peña

A lo largo del debate, numerosos parlamentarios oficialistas se declararon engañados por Santiago Peña, entre ellos el senador Juan Carlos Nano Galaverna. Otros opositores les espetaron a los cartistas que no pueden darse un lavado de cara ni marcar distancia de la responsabilidad de lo ocurrido.

Bloque cartista en la Cámara de Senadores. Foto: Prensa Senado.
Bloque cartista en la Cámara de Senadores. Foto: Prensa Senado.

El senador Alfonso Noria incluso dijo que Peña robó asquerosamente como «híbrido», ya que «hasta los 40 años fue liberal» y luego, por ocho años, fue colorado para usar el partido «para poder robar». «Nos utilizó, él era liberal de raíz», dijo el colorado disidente.

Posteriormente, los cartistas abandonaron la sala de sesiones cuando Luis Pettengill denunciaba intentos de fraude usando su identidad.

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