Varela advierte que continuidad de Hambre Cero está en riesgo por deudas del Estado

El senador Mario Varela (ANR, Añetete) pidió al nuevo Gobierno de Pedro Alliana revisar los criterios de pago a las empresas proveedoras del programa Hambre Cero y advirtió que la continuidad del servicio podría estar en peligro si el Estado no regulariza sus obligaciones.

Durante su reciente intervención en el Senado, el legislador cuestionó la falta de equidad en la distribución de los pagos realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según los datos que expuso, durante la semana pasada, mientras se desarrollaba el juicio político, el Estado desembolsó US$ 78,9 millones para cumplir con sus compromisos.

Varela aclaró que no cuestiona que el Estado pague sus deudas, sino que reclamó que los desembolsos respondan a un criterio equitativo entre los proveedores.

Varela cuestiona pagos a proveedores de Hambre Cero

El senador puso como ejemplo a la empresa Comepar, vinculada a Miguel Ángel Cardona, que, según los datos mencionados durante su intervención, recibió aproximadamente US$ 3,85 millones.

En contrapartida, señaló que otros proveedores acumulan hasta cuatro meses sin cobrar y atraviesan dificultades financieras, con endeudamiento y riesgo de quiebra.

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Varela sostuvo que esta situación no debe analizarse únicamente desde la perspectiva empresarial, ya que detrás de las compañías proveedoras también están los trabajadores que dependen de la continuidad de los contratos. “Hay 26.000 cocineras y ayudantes que no están cobrando o que las empresas están en riesgo de quiebra”, manifestó.

El legislador insistió en que las empresas más pequeñas enfrentan problemas de liquidez y dificultades para cumplir con sus propios compromisos, por lo que reclamó que el Ministerio de Economía explique los criterios utilizados para priorizar determinados pagos.

Advierten riesgo para la continuidad de Hambre Cero

Varela habló del impacto que la acumulación de deudas puede tener sobre la prestación del servicio de alimentación escolar. “Hay que recordar también que la continuidad del servicio está en peligro si es que no se cumple”, advirtió.

El senador pidió que la administración de Pedro Alliana tenga en cuenta las consecuencias operativas y laborales de los atrasos, y que adopte decisiones que permitan sostener el programa sin trasladar el peso de las obligaciones estatales a las empresas proveedoras y a sus trabajadores.

Varela también cuestionó el manejo de las obligaciones financieras del gobierno anterior de Santiago Peña y sostuvo que el Estado debe elaborar un presupuesto acorde con su capacidad real de recaudación y financiamiento.

Dejémonos de llenar papeles de obligaciones de pago y no cumplir”, expresó, al cuestionar la imagen de un Estado que acumula compromisos sin honrarlos oportunamente Mario Varela (ANR, Añetete).

Finalmente, el senador manifestó que acompañarán las medidas del nuevo Gobierno que sean beneficiosas para el país, pero advirtió que exigirán señales concretas de compromiso con la ciudadanía.

“Nosotros lo vamos a acompañar en todo lo que sea beneficioso para la nación, para el Estado paraguayo, pero necesitamos ver también señales claras (...) de que efectivamente este equipo que le va a acompañar tiene compromiso con la gente”, afirmó.

Varela pidió al presidente Pedro Alliana prestar especial atención a la situación y aseguró que desde el Congreso estarán vigilantes de las decisiones que adopte su administración.