Villa Florida: transición municipal sigue trabada a menos de dos semanas del cambio de mando

¿Qué está pasando en la Municipalidad de Villa Florida? Esta es la interrogante que surge ante la imposibilidad del equipo de transición de la intendenta electa, Susana Verza, de iniciar los trabajos de revisión de documentos y corte administrativo en la institución municipal.

Verza señaló que presentó los requerimientos correspondientes para que los integrantes de su equipo puedan ingresar a la Municipalidad de Villa Florida y realizar las tareas de verificación de documentos antes de asumir el cargo.

“Desde el primer momento hemos actuado con absoluta firmeza y respetando la institucionalidad, agotando todas las instancias formales necesarias para resguardar los intereses de la comunidad”, manifestó.

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Sin embargo, el actual intendente, Richard Castiñeira (ANR), rechazó el pedido de ingreso del equipo de transición. En una nota remitida desde la Intendencia, argumentó que la solicitud inicial planteaba la instalación de un equipo de transición no individualizaba ni identificaba a los profesionales designados para integrarlo.

Asimismo, dijo que las disposiciones legales mencionadas en el pedido no establecen la obligatoriedad de conformar equipos de transición ni fijan plazos para su instalación.

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“Esta Intendencia considera que no resulta necesaria la instalación de un equipo de transición antes de los 22 días del juramento y posesión al cargo de la intendenta electa”, señala el documento.

Pedido presentado ante la Junta Municipal por la intendenta electa

Ante la falta de acuerdo con la administración saliente y la proximidad del cambio de mando, Verza informó que el 21 de octubre de 2026 presentó una nota al presidente de la Junta Municipal, Andrés Etter, y, por su intermedio, al pleno del cuerpo legislativo, para poner formalmente en conocimiento la situación.

La intendenta electa afirmó que recurrió a esta instancia ante la falta de respuesta de la administración saliente y la necesidad de avanzar con los procedimientos previos a la asunción.

En paralelo, solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la designación de auditores para supervisar el corte administrativo de la Municipalidad de Villa Florida.

Castiñeira no responde consultas

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De las 10 municipalidades del departamento de Misiones, Villa Florida es la única que registra inconvenientes para avanzar con el proceso de transición, según la información recabada.

Ante esta situación, intentamos una vez más obtener la versión del intendente saliente, Richard Castiñeira, pero no fue posible establecer comunicación con él. El jefe comunal no responde nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la queja de Verza.