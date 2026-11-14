Diputado liberal denuncia concentración de poder y saqueo al Estado

El diputado nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Arnaldo Valdez, cuestionó duramente al Gobierno del expresidente de la República Santiago Peña durante un encuentro político realizado en San Ignacio, Misiones.

El legislador criticó la concentración del poder en manos del oficialismo, la utilización de las instituciones del Estado y el manejo de los recursos públicos.

Además, sostuvo que el país atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia debido a la administración colorada y convocó a los sectores opositores a construir una gran unidad para disputar el Gobierno nacional en 2028.

Valdez afirmó que la actual administración incumplió las expectativas generadas durante la campaña electoral y cuestionó que los organismos de control estén ocupados por afiliados al Partido Colorado.

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“Este gobierno que nos ha prometido que vamos a estar mejor, desde el día uno que asumió la administración del gobierno nacional, ha atropellado todo, pero ha atropellado absolutamente todo. Y han concentrado todo el poder, todos los órganos de control, todos los órganos de extra poder está ocupado en un 100% por afiliados al Partido Colorado”, expresó.

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Denunció el papel de parlamentarios oficialistas

Asimismo, cuestionó el papel del oficialismo en el Congreso Nacional y señaló que, pese a las advertencias y denuncias de los legisladores opositores, se impulsaron modificaciones legales que, según sostuvo, responden a intereses del Gobierno.

“En el Congreso, pese a que señalamos lo que se está haciendo mal y denunciamos estas situaciones en diferentes sesiones pero nadie hizo caso, mientras que desde el Gobierno nacional han impulsado leyes a medida para atropellar las instituciones. Y hoy tenemos un claro ejemplo”, manifestó.

Cuestiona saqueo de recursos públicos

El legislador también apuntó contra el manejo de los fondos jubilatorios y denunció que el perjuicio relacionado con el caso de Ueno Bank no solo afecta a los trabajadores, sino también a millones de paraguayos.

Advirtió que, a su criterio, el dinero comprometido no será recuperado y que la ciudadanía terminará afrontando las consecuencias económicas.

“Se ha instalado una gavilla que no solamente ha robado al Estado paraguayo, a los jubilados, sino ha robado al pueblo paraguayo. Son más de tres millones de paraguayos que han sido perjudicados por este saqueo, y este saqueo tienen que saber que ese recurso no se va a devolver. Ese saqueo se va a duplicar, porque el pueblo paraguayo va a tener que pagar. Esa es nuestra realidad”, afirmó.

Ante este escenario, Valdez consideró que los sectores políticos opositores deben dejar de lado sus diferencias y trabajar en una propuesta conjunta para ofrecer una alternativa de Gobierno.