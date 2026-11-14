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Política
14 de noviembre de 2026 - 19:22

Presidente del PLRA busca fortalecer el partido en Misiones con miras al 2028

Hombre de camisa celeste, Alcides Riveros, dialoga con simpatizantes en parque, rodeado de árboles y personas diversas.
Alcides Riveros, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).Jesús Riveros

SAN IGNACIO, Misiones. Alcides Riveros mantuvo un encuentro con dirigentes y afiliados para promover la unidad partidaria en el departamento de Misiones con miras al 2028.

Por Jesús Riveros
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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, realizó una gira política por el departamento de Misiones, como parte de los trabajos de organización y fortalecimiento de la nucleación opositora de cara a las elecciones generales de 2028.

La actividad se desarrolló en el comité liberal de San Ignacio y contó con la participación de autoridades partidarias, dirigentes locales y nacionales, además de afiliados de distintos distritos del departamento.

Lea más: Oposición debe trazar “hoja de ruta al 2040″, dice presidente del PLRA

Durante el encuentro, Riveros explicó que viene realizando reuniones en diferentes departamentos del país para fortalecer la estructura partidaria y promover la unidad entre los distintos sectores liberales.

“Estamos haciendo diferentes actividades en todos los departamentos. Estamos viniendo del departamento de Itapúa, donde participamos en una reunión con los presidentes de comité y convencionales, hablando para fortalecer el Partido Liberal Radical Auténtico y buscar la unidad dentro del partido”, manifestó.

Punto clave

En cuanto a las proyecciones electorales en Misiones, señaló que el objetivo es conquistar la Gobernación, mantener la representación liberal en la Cámara de Diputados y aumentar la cantidad de concejales departamentales.

“Para nosotros es muy importante. Vamos a apostar a la Gobernación y también a mantener la cantidad de diputados y aumentar la cantidad de concejales departamentales”, expresó.

Sobre posibles candidaturas para la Gobernación de Misiones, el titular del PLRA aclaró que todavía no existen nombres definidos y que buscarán conversar con los diferentes sectores partidarios.

Lea más: Titular del PLRA acusa a Cartes de avalar decisiones que afectaron al sistema financiero

“Nosotros vamos a estar hablando con todos los sectores. Creo que es importante que busquemos la unidad y un consenso entre la gente porque eso nos va a conllevar para que el partido pueda llegar unido en cualquier elecciones”, afirmó.

Gran rendimiento electoral en San Ignacio

Por otra parte, destacó la victoria liberal en la Intendencia de San Ignacio, distrito que concentra un importante caudal electoral en Misiones y donde, por primera vez, el PLRA logró acceder al gobierno municipal.

Alcides Riveros habla en un salón, mientras afiliados del PLRA lo observan con atención, algunos en ropa formal y otros en camisetas de colores.
Dirigentes y afiliados del PLRA participaron del encuentro encabezado por el presidente partidario, Alcides Riveros, en el comité liberal de San Ignacio.

“Para nosotros es muy importante porque, después de muchísimo tiempo, es la primera vez que ganamos una intendencia municipal en este distrito, que creo que es la más importante del departamento”, manifestó Riveros.

El dirigente liberal consideró que esta victoria representa una oportunidad para redoblar los esfuerzos y fortalecer las bases partidarias con miras a las próximas elecciones. En ese sentido, sostuvo que el trabajo de organización debe comenzar desde los comités y las estructuras locales.

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