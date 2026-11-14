Emiliano Rolón perdió la credibilidad hace mucho, dice la doctora Rossana González

La doctora Rossana González indicó atítulo que el fiscal general Emiliano Rolón no goza de credibilidad y no cree que los fiscales que estén a su mando hagan un buen trabajo en la investigación del caso del destituido presidente Santiago Peña.

“El fiscal perdió totalmente la credibilidad hace mucho tiempo. Es difícil creer que los fiscales hagan un buen trabajo sin estar contaminados con el gobierno actual”, dijo Rossana González.

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Agregó que para el sector médico es muy molesto que gente sin formación como los “nepos”, muchos de ellos sin formación gane más que un profesional formado.

“Un claro ejemplo es cómo profesionales médicos debemos trabajar en varios lugares para tener ingresos y luego vemos gente sin formación que está ganando más que nosotros”, sostuvo la galena.

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Es triste la impunidad imperante

La doctora González indicó que es inentendible cómo los políticos ostentan mansiones y una vida que no condice con sus ingresos, pero que el Ministerio Público y la Contraloría General no hacen nada.

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“Lo peor es el enriquecimiento ilícito. Es claro y evidente. ¿Cómo entender que un diputado, senador, gobernador o intendente pueda tener mansiones o que viva una vida de lujo y su salario no condice?“, sostuvo la doctora.

La gremialista remarcó que “no se realiza un control, ni la Contraloría hace su trabajo. La impunidad que existe en Paraguay es imperante. No confío ni en el fiscal ni en el Poder Judicial”.