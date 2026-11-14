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Política
14 de noviembre de 2026 - 12:21

Si Emiliano Rolón sigue el caso Ueno y Peña irá en un feroz opareí, dice diputada Johanna Ortega

El fiscal general Emiliano Rolón con lentes oscuros y de fondo Miguel Váquez y Santiago Peña. (Imagen generada por IA)
El fiscal general Emiliano Rolón con lentes oscuros y de fondo Miguel Váquez y Santiago Peña. (Imagen generada por IA)

La diputada Johanna Ortega (PPS) indicó que el fiscal General del Estado Emiliano Rolón ya no goza de la confianza de la ciudadanía, y si sigue en frente al Ministerio Público el escándalo de Ueno Bank y el caso Santiago Peña irán a un “feroz opareí”.

Por ABC Color
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La diputada opositora Johanna Ortega manifestó que el fiscal General del Estado Emiliano Rolón fue un soporte fundamental para que Santiago Peña goce de total impunidad.

La parlamentaria agregó que se tardó muchísimo en investigarlo, y que se evidenció protección a Santiago Peña, por lo cual Rolón perdió la confianza y por eso debe dejar el Ministerio Público.

Lea más: Juicio político a Rolón: diputado opositor apuesta a presión ciudadana por Ueno Bank para forzar al cartismo

“El lunes se estará presentando el libelo acusatorio contra Emiliano Rolón porque definitivamente fue su soporte fundamental de Santiago Peña y ya no goza de la confianza”, dijo la diputada.

Johanna Ortega indicó que desde el sector del Partido Colorado están con la intención de enfriar el tema y de brindar protección a Emiliano Rolón. Pidió a sus colegas que escuchen el reclamo ciudadano, que ya perdió la confianza en el Ministerio Público.

“Aparentemente lo quieren proteger. Lo importante es que la ciudadanía siga presionando. Hay un espíritu de enfriar, pero eso depende de las decisiones que se tomen en las calles y de nosotros en la oposición”, dijo Ortega.

La parlamentaria dijo estar segura que el Partido Colorado hará todo tipo de maniobras políticas para salvar a Emiliano Rolón, así como se intentó hacer con el juicio político de Peña, pero cree también en la presión ciudadana.

“Creo que va a haber todo tipo de maniobras políticas, pero creo también que la presión de la ciudadanía va hacer cambiar las posiciones de los colegas”, sostuvo Ortega.

Con Rolón todo será un “feroz opareí”

La parlamentaria fue clara en indicar que si Emiliano Rolón sigue encabezando el Ministerio Público Santiago Peña y todos los involucrados en el escándalo de Ueno Bank serán salvados.

Lea más: ¿Qué implica la imputación de Peña por asociación criminal?

“Es muy difícil creer en el Ministerio Público, por que ya se dilataron muchas cosas, los allanamientos, las investigaciones. Después de mucho se lo imputó por asociación criminal a Peña. Yo creo que va a ser un feroz opareí si sigue Emiliano Rolón”, dijo Ortega.

La diputada cuestionó también la gestión de Rolón ante el Ministerio Público, porque siempre se queja de la falta de recursos, pero tiene una bajísima ejecución presupuestaria.

“Rolón se quejó sistemáticamente de su presupuesto, pero tiene una bajísima ejecución. Sin embargo, se nota una protección del fiscal. El fiscal está sometido por cuestiones familiares, por los audios de pedido de coima. Emiliano Rolón, es sin duda, un soporte fundamental para Peña”, dijo Ortega.

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