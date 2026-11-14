Alliana tiene la tarea de hacer bien las cosas para reivindicar a la ANR, dice Eduardo González

Eduardo González, asesor jurídico de la Presidencia, manifestó que el escándalo de Ueno Bank que desencadenó el juicio político de Santiago Peña y el procesamiento de varias autoridades lo sorprendió por la gran envergadura. Agregó que se tenían sospechas de que existía algo desprolijo, pero no en la magnitud en que ocurrió.

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“Nos sorprendió a todos. Esto puede ser de los últimos diez días, pero hace unos meses ya se estaban atravesando con la crisis. Ya había una preocupación del presidente Cartes que terminó con el posteo de que apoyaba el juicio político”, dijo González.

El asesor jurídico de la Presidencia indicó que Horacio Cartes tenía cierta información, pero que Santiago Peña ocultaba o negaba varios temas lo que llevó a generar distanciamiento en el Comando Político.

“Se tenía información, pero no en la envergadura de lo que estamos viendo; había sospechas. Evidentemente apoyamos a Peña en un comienzo, pero cuando se verificó que la situación no se podía llevar más adelante se decidió no acompañar más al gobierno”, sostuvo González.

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Por otro lado, indicó que Pedro Alliana tiene la obligación moral de hacer bien las cosas, de tener una gestión transparente para después, como partido, pensar en presentar una candidatura.

“Alliana tiene la tarea de hacer bien las cosas. Esto golpeó al Partido Colorado. Ahora estamos enfocados en la situación del país; tenemos que pensar en una administración transparente, en resolver los inconvenientes primero y después pensar en una candidatura”, dijo González.

El asesor jurídico de la Presidencia indicó que el escándalo Ueno Bank afectó la imagen del Partido Colorado, por lo que pensar ahora en una candidatura es apresurado.

Postura negacionista de Peña

Eduardo González indicó que si bien el Partido Colorado sostuvo y acompañó el gobierno de Santiago Peña, fue también el partido el que decidió bajarle el pulgar cuando se dieron cuenta de que la situación con Ueno Bank era muy compleja.

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“Ya era muy compleja la situación de parte de ellos para buscar una solución para salir del tema. Se les hicieron algunas advertencias y señales, pero se chocó con la posición negacionista del presidente y asi no se podía solucionar nada”, manifestó González.

Por último, agregó que el presidente Pedro Alliana está evaluando a cada institución que debió controlar la situación financiera del país y que, si detecta que hubo omisión, no le va a temblar el pulso para destituir a quien sea.