ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Política
14 de noviembre de 2026 - 11:57

Alliana tiene la tarea de hacer bien las cosas para reivindicar a la ANR, dice Eduardo González

Eduardo González, canoso con gafas, habla al micrófono, flanqueado por dos hombres en traje, en un ambiente formal con banderas paraguayas al fondo.
Eduardo González (c), asesor jurídico de la Presidencia. Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

Eduardo González, asesor jurídico de la Presidencia, indicó que Pedro Alliana como presidente de la República tiene la gran tarea a hacer bien las cosas para poder después presentar una candidatura del Partido Colorado con miras a las elecciones del 2028.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Eduardo González, asesor jurídico de la Presidencia, manifestó que el escándalo de Ueno Bank que desencadenó el juicio político de Santiago Peña y el procesamiento de varias autoridades lo sorprendió por la gran envergadura. Agregó que se tenían sospechas de que existía algo desprolijo, pero no en la magnitud en que ocurrió.

Lea más: Caso Ueno Bank: el Arzobispado pide investigar desvíos y renovar el gabinete de Alliana

Nos sorprendió a todos. Esto puede ser de los últimos diez días, pero hace unos meses ya se estaban atravesando con la crisis. Ya había una preocupación del presidente Cartes que terminó con el posteo de que apoyaba el juicio político”, dijo González.

El asesor jurídico de la Presidencia indicó que Horacio Cartes tenía cierta información, pero que Santiago Peña ocultaba o negaba varios temas lo que llevó a generar distanciamiento en el Comando Político.

“Se tenía información, pero no en la envergadura de lo que estamos viendo; había sospechas. Evidentemente apoyamos a Peña en un comienzo, pero cuando se verificó que la situación no se podía llevar más adelante se decidió no acompañar más al gobierno”, sostuvo González.

Por otro lado, indicó que Pedro Alliana tiene la obligación moral de hacer bien las cosas, de tener una gestión transparente para después, como partido, pensar en presentar una candidatura.

Alliana tiene la tarea de hacer bien las cosas. Esto golpeó al Partido Colorado. Ahora estamos enfocados en la situación del país; tenemos que pensar en una administración transparente, en resolver los inconvenientes primero y después pensar en una candidatura”, dijo González.

El asesor jurídico de la Presidencia indicó que el escándalo Ueno Bank afectó la imagen del Partido Colorado, por lo que pensar ahora en una candidatura es apresurado.

Postura negacionista de Peña

Eduardo González indicó que si bien el Partido Colorado sostuvo y acompañó el gobierno de Santiago Peña, fue también el partido el que decidió bajarle el pulgar cuando se dieron cuenta de que la situación con Ueno Bank era muy compleja.

Lea más: ¿Cuánto dinero público fue a Ueno y quién lo autorizó? Senadores piden informe a Pedro Alliana

“Ya era muy compleja la situación de parte de ellos para buscar una solución para salir del tema. Se les hicieron algunas advertencias y señales, pero se chocó con la posición negacionista del presidente y asi no se podía solucionar nada”, manifestó González.

Por último, agregó que el presidente Pedro Alliana está evaluando a cada institución que debió controlar la situación financiera del país y que, si detecta que hubo omisión, no le va a temblar el pulso para destituir a quien sea.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
03
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
04
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar