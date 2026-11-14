Organizan movilización para impulsar juicio político a Emiliano Rolón

La dirigente liberal Marlene Orúe dijo que es evidente que el fiscal general Emiliano Rolón le dio tiempo a Santiago Peña para encubrir las pruebas de su delito, además de mover el dinero.

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“Demoró, está demorando. Todo se hizo tarde, le dio tiempo. Más allá de los privilegios que tuvo Santiago Peña, no le sacó el celular, no le investigó a la familia”, sostuvo Orué.

Marlene Orué invitó a la ciudadanía a participar de la movilización para impulsar el juicio político de Emiliano Rolón, a realizarse hoy a las 18:00 frente a la sede de la Fiscalía General de la República.

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“Hay muchos elementos para aceptar la destitución. Las horas, los minutos para este tipo de delitos son claves y el fiscal le dio mucho tiempo a Peña. Ganó muchas horas Santiago Peña para mover el dinero, la familia no está imputada. No tenemos la ruta del dinero”, dijo Orué.