ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
MOTOR 360
ABC Cardinal AM de 16:00 a 16:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Política
14 de noviembre de 2026 - 15:23

Organizan movilización para impulsar juicio político a Emiliano Rolón

El 29 de abril el Fiscal General Emiliano Rolón pidió el aumento presupuestario a Santiago Peña.
El fiscal General Emiliano Rolón (I) junto a Santiago Peña en Mburuvichá Roga.

La doctora Marlene Orué, dirigente liberal, indicó que el fiscal General Emiliano Rolón, le dio tiempo a Santiago Peña para mover el dinero, por lo cual existen causales para su destitución. Invitó además a la marcha ciudadana para hoy a las 18:00.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La dirigente liberal Marlene Orúe dijo que es evidente que el fiscal general Emiliano Rolón le dio tiempo a Santiago Peña para encubrir las pruebas de su delito, además de mover el dinero.

Lea más: Si Emiliano Rolón sigue el caso Ueno y Peña irá en un feroz oparei, dice diputada Johanna Ortega

“Demoró, está demorando. Todo se hizo tarde, le dio tiempo. Más allá de los privilegios que tuvo Santiago Peña, no le sacó el celular, no le investigó a la familia”, sostuvo Orué.

Marlene Orué invitó a la ciudadanía a participar de la movilización para impulsar el juicio político de Emiliano Rolón, a realizarse hoy a las 18:00 frente a la sede de la Fiscalía General de la República.

Lea más: Juicio político a Rolón: diputado opositor apuesta a presión ciudadana por Ueno Bank para forzar al cartismo

“Hay muchos elementos para aceptar la destitución. Las horas, los minutos para este tipo de delitos son claves y el fiscal le dio mucho tiempo a Peña. Ganó muchas horas Santiago Peña para mover el dinero, la familia no está imputada. No tenemos la ruta del dinero”, dijo Orué.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar