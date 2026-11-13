Samaniego rechaza ley especial para resarcir a ahorristas porque ya existe una: ¿cuál es y qué dispone?

En comunicación con ABC Color, la senadora Lilián Samaniego cuestionó duramente las prioridades financieras adoptadas, señalando que se prefirió depositar grandes sumas en entidades privadas antes que atender las necesidades urgentes de la ciudadanía. Asimismo, instó a las instituciones de control y justicia a actuar con celeridad y compromiso para aplicar los protocolos que ya están establecidos.

Al respecto, invocó la Ley N° 5876/2017 (“De administración de bienes incautados y comisados”) de Paraguay, la cual regula la Senabico (Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados). El artículo 47 se refiere a “De la restitución a las víctimas”, que detalla lo siguiente:

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Restitución prioritaria: el artículo dispone que, de manera excepcional y antes de la distribución general de los bienes, la SENABICO debe devolver los activos decomisados a las víctimas identificadas o a las instituciones públicas afectadas, siempre que así lo ordene una sentencia definitiva.

Orden judicial: corresponde al juez o tribunal especificar en el fallo los montos o bienes concretos que deben ser restituidos.

En este sentido, la legisladora indicó que la Senabico tiene la obligación de garantizar a las víctimas la devolución del dinero.

Proyecto de ley puede llevar años, advierte senadora

En ese contexto, la parlamentaria se pronunció con respecto a la presentación de un proyecto de ley especial por parte del senador Rafael Filizzola (PDP) para modificar la ley de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y devolver el ahorro de millones de paraguayos.

“Ellos solicitan, y tienen razón, que pueda testarse el artículo 158, que se haga una ley especial. Acá ya no hace falta más ninguna ley. Acá los ahorristas tienen el derecho de cobrar su dinero cuanto antes, porque es de su pertenencia, porque veo que y les respeto la presentación que hicieron los colegas senadores de un proyecto de ley que va a entrar en lo judicial, pero eso va a llevar años. Hay casos que llevan 5, 10 años”, manifestó.

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Argumentó que el marco legal vigente ya cuenta con las herramientas necesarias para actuar con rapidez, mientras que impulsar una nueva normativa “lo único que va a hacer es dilatar” los procesos, recordando casos en los que las víctimas fallecieron sin haber recuperado jamás sus bienes.

Samaniego exige justicia “sin privilegios para nadie”

En cuanto a las responsabilidades legales, la parlamentaria exigió una investigación profunda sin privilegios para nadie, apuntando tanto a altas autoridades como a grupos empresariales vinculados al caso.

“Caiga quien caiga, sea Santiago Peña, expresidente de la República, y cuantos funcionarios públicos están metidos en este tema, la justicia tiene que determinar el grado de responsabilidad”, afirmó señalando además una conexión directa entre el Grupo Vázquez y el Banco UENO respecto a los fondos de los ahorristas.

“Existe la ley, existen las reglas, existe el protocolo de procedimiento. ¿Qué hay que hacer? Llevar adelante y no dormir”, dirigiendo su reclamo directamente a los funcionarios de la Senabico, el Banco Central del Paraguay y el Ministerio Público.

“Mi voto no es un cheque en blanco”

La senadora Lilian Samaniego recordó que en el pasado ya se había opuesto a la designación de autoridades financieras cuyos antecedentes no la convencían, pero que sí dio su acuerdo a las actuales figuras al frente del Banco Central del Paraguay (BCP), como Jorge Luis Schreiner. Sin embargo, advirtió con firmeza que esa confianza inicial no es incondicional ni vitalicia: “Mi voto no es un cheque en blanco”, enfatizó, dejando en claro que fiscalizarán de cerca las actuaciones de los directivos para evitar que se repitan graves fallas de procedimiento que hoy ponen en duda la solidez del sistema.

En esa misma línea, la legisladora lamentó el impacto humano de esta crisis financiera, la cual golpea directamente el esfuerzo de millones de paraguayos.

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Criticó además la paradoja de que Carlos Carvallo, expresidente del BCP haya logrado un obtener el galardón de mejor banquero y hoy esté procesado por estar vinculado al descalabro financiero ocasionado por UENO Bank por lo que llamó a las nuevas autoridades a asumir con responsabilidad el rol que les corresponda por encima de cualquier presión corporativa.

“Deben precautelar los intereses de la ciudadanía paraguaya, no de ningún grupo empresarial, político o individual”. La parlamentaria cerró advirtiendo que vigilarán de cerca sus gestiones, ya que los legisladores no son cómplices ni encubridoras de una mala administración pública.