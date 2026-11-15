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Política
15 de noviembre de 2026 - 12:39

Obispo cuestiona a la Fiscalía General por no actuar a tiempo en el caso de Ueno Bank

El obispo auxiliar de Asunción y responsable de la Vicaría Episcopal Territorial Norte, Mons. Gabriel Escobar, lanzó un fuerte cuestionamiento a la corrupción, la indiferencia y la falta de transparencia de las instituciones públicas durante su homilía en la Parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario.
El obispo auxiliar de Asunción y responsable de la Vicaría Episcopal Territorial Norte, Mons. Gabriel Escobar, lanzó un fuerte cuestionamiento a la corrupción, la indiferencia y la falta de transparencia de las instituciones públicas durante su homilía en la Parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario.Lucía González

Mons. Gabriel Escobar instó a las autoridades a ejercer el poder como un servicio y cuestionó que la Fiscalía General no haya actuado anticipadamente para evitar tanto perjuicio ocasionado por Ueno Bank.

Por Lucía González
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Durante una homilía en la Parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario de Luque, el obispo auxiliar de Asunción y responsable de la Vicaría Episcopal Territorial Norte, Mons. Gabriel Escobar, lanzó un fuerte cuestionamiento a la corrupción, la indiferencia y la falta de transparencia de las instituciones públicas.

En otro momento de su homilía, el religioso cuestionó la falta de actuación de las instituciones encargadas de proteger los bienes de los paraguayos, con especial referencia a la Fiscalía General del Estado, ante el perjuicio que afectó a los ahorristas del banco Ueno.

Manifestó su dolor por las consecuencias que dejó el caso y consideró que las instituciones responsables de velar por los intereses de la ciudadanía debieron intervenir oportunamente.

El prelado también cuestionó el discurso político que prometía que el país estaría mejor, al considerar que los beneficios terminaron favoreciendo a determinados sectores, mientras numerosos paraguayos resultaron perjudicados.

Lea más: Valiosa opinión en Caacupé sobre la libertad de prensa

En ese contexto, instó a reconocer los errores y asumir las responsabilidades correspondientes. “Tenemos que tener la altura moral de reconocer nuestros errores y dar un paso al costado”, puntualizó.

“Necesitamos ciudadanos honestos, autoridades responsables, instituciones transparentes y servidores públicos que comprendan que el poder es servicio y no privilegio”, expresó durante la celebración.

En su reflexión, el religioso tomó como referencia la parábola de los talentos para exhortar a los ciudadanos, especialmente a quienes ejercen funciones públicas, a poner sus capacidades y responsabilidades al servicio del bien común.

Lea más: Luque tiene nueva vicaría y está a cargo de Mons. Gabriel Escobar

Advirtió que Paraguay no puede desaprovechar sus riquezas humanas, naturales y culturales mientras persisten las desigualdades y las necesidades sociales.

Lea más: Alto Paraguay: traslado de monseñor Escobar a Asunción deja un vacío en la lucha social del Chaco

Las preocupaciones que afectan a la población paraguaya

El obispo mencionó entre las principales preocupaciones que afectan al país la situación de las familias que luchan para llegar a fin de mes, la falta de oportunidades laborales y de educación para los jóvenes, además de las necesidades de las comunidades campesinas y las dificultades de acceso a una atención sanitaria oportuna. También expresó su preocupación por la inseguridad, las adicciones y la violencia.

Puso especial énfasis en la corrupción y en la utilización de los recursos públicos para favorecer los intereses particulares. En ese sentido, sostuvo que las instituciones deben responder a las necesidades de la ciudadanía y no a intereses políticos o personales.

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Puso especial énfasis en la corrupción y en la utilización de los recursos públicos para favorecer los intereses particulares. En ese sentido, sostuvo que las instituciones deben responder a las necesidades de la ciudadanía y no a intereses políticos o personales.

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