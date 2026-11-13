Operativo Caacupé 2026: obispo pide honestidad a las autoridades del Gobierno en medio de la crisis financiera

“Hay que poner gente honesta al frente de cada institución”, manifestó el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, al referirse a la crisis financiera que atraviesa el país, marcada por las repercusiones del caso Ueno Bank. El colapso de la entidad dejó a miles de paraguayos afectados y generó preocupación sobre la seguridad de los ahorros y el manejo de los recursos financieros.

Mons. Valenzuela realizó estas declaraciones durante el lanzamiento oficial del programa del novenario en honor de la Virgen de Caacupé, que tendrá como lema: “Ve y haz tú lo mismo” (Lucas 10:37).

La festividad mariana comenzará el próximo 28 de noviembre, mientras que el día central será el 8 de diciembre.

El religioso también hizo referencia a las designaciones y los cambios que viene anunciando el actual presidente de la República, Pedro Alliana, quien asumió tras la destitución de Santiago Peña el 6 de noviembre.

El obispo insistió en la importancia de que las instituciones estén dirigidas por personas honestas, especialmente en un momento en que la ciudadanía exige respuestas y garantías ante la situación económica.

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Destacó que las festividades marianas son un espacio de encuentro, reflexión y renovación de la fe, en un momento en que el país atraviesa diferentes desafíos. En ese sentido, señaló que, como cada año, los obispos que tendrán a su cargo las celebraciones eucarísticas ofrecerán sus respectivas reflexiones sobre la realidad nacional, abordando las situaciones que afectan a la ciudadanía y buscando transmitir un mensaje de esperanza a los miles de peregrinos que llegarán hasta la capital espiritual del Paraguay.

Mons. Valenzuela afirmó que la Iglesia también tiene la responsabilidad de acompañar a la población en sus preocupaciones y alentó a mantener la esperanza de que las cosas puedan mejorar.

Asimismo, manifestó que tiene fe en que el actual presidente de la República pueda elegir acertadamente a cada una de las autoridades que tendrán responsabilidades en las diferentes instituciones del Estado, atendiendo a la necesidad de contar con personas capaces de trabajar por el bien común.

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Caacupé Potĩ: más de 250 funcionarios para la limpieza

El intendente de Caacupé, Víctor Zárate (PLRA), presentó el plan de limpieza que implementará durante la festividad mariana, con el objetivo de recibir a los miles de peregrinos en una ciudad limpia y ordenada.

El jefe comunal dio a conocer un spot institucional con el eslogan “Caacupé Potĩ”, una campaña que busca involucrar tanto a los pobladores como a los visitantes en el cuidado de los espacios públicos.

Zárate aseguró que su administración dispondrá de más de 250 funcionarios municipales, quienes estarán distribuidos en diferentes sectores de la ciudad y tendrán a su cargo la limpieza permanente. Según explicó, los trabajos se realizarán cada 10 minutos para evitar la acumulación de residuos en las zonas de mayor circulación de peregrinos.

Asimismo, se sumarán los servidores de la Basílica para realizar los trabajos de limpieza.

Zárate anunció que se dotará a la ciudad de los basureros necesarios, mediante un trabajo coordinado con la Gobernación de Cordillera y otras instituciones.

El intendente enfatizó que la intención es reforzar los servicios de limpieza durante toda la festividad, teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas que llegan cada año hasta la capital espiritual del Paraguay para venerar a la Virgen de los Milagros.

La campaña también apunta a generar conciencia sobre la responsabilidad compartida de mantener limpia la ciudad, especialmente durante los días de mayor concurrencia.

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