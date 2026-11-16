Por orden general N° 233 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Pedro Alliana nombró al Cnel. Carlos Miguel Pérez Rodríguez como nuevo comandante del Regimiento Escolta Presidencial (REP) en reemplazo del Cnel. José David Daiub Fatecha.

Así se lee en el informativo N° 5, firmado por el director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, Cnel. DCEM Víctor Zenón Ortiz Acosta.

El relevo confirma el anuncio del presidente Alliana en su mensaje presidencial dirigido a la ciudadanía esta mañana. En esa ocasión, el jefe de Estado ordenó al ministro de Defensa, Óscar González, disponer el cambio de José David Daiub Fatecha, quien apenas duró un mes en el cargo.

“Antes de arrancar con el discurso, quiero contarles que he ordenado al ministro de Defensa el cambio del coronel Daiub del REP, recién ahora, antes de llegar”, reveló.

La decisión se produjo luego de las publicaciones sobre las condiciones de reclusión de Santiago Peña, quien permaneció hasta esta tarde en el cuartel del REP en el marco de la causa penal que enfrenta por el caso Ueno Bank.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

ABC publicó este lunes que el exmandatario habría montado un gimnasio con equipos nuevos y sistema de climatización dentro de la unidad militar, donde cumple prisión preventiva.

A la tarde de este lunes el expresidente Santiago Peña llegó a la cárcel militar Viñas Cue, poco después de las 15:00. Fue trasladado luego de darse a conocer varios privilegios con los que contaba el exmandatario en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).

Lea más: Alliana cambia al comandante del Regimiento Escolta Presidencial tras privilegios a Peña

Los supuestos privilegios de Santiago Peña en el REP

Además del gimnasio, según fuentes de ABC, Peña contaba con una pequeña sala de estar que sirve de antesala a su habitación. Todos estos ambientes están climatizados.

El Regimiento Escolta Presidencial habría convertido una histórica sala de reuniones del Estado Mayor en un gimnasio para el expresidente. El espacio había sido remodelado con una donación de Taiwán e inaugurado en octubre de 2025, durante un acto encabezado por el propio Peña.

Además del “gym”, el imputado por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio también cuenta con una habitación que los propios miembros de la unidad de élite de las Fuerzas Armadas califican como una “suite”.

Lea más: Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial

Más temprano, el comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, reconoció a ABC que no es estricto el régimen establecido para Peña en el REP, aunque afirmó que no existen privilegios para el exmandatario.

Preso N° 53 en Viñas Cue

Esta tarde, Santiago Peña se convirtió en el preso número 53 de la cárcel militar de Viñas Cue, Asunción. De acuerdo a los periodistas que están en el lugar, Peña llegó esposado y con un chaleco antibalas.

El expresidente de la República fue trasladado por orden del juez Penal de Garantías Osmar Legal, tras darse a conocer que en el REP, donde Peña guardaba reclusión, contaba con varios privilegios, incluso hasta con un gimnasio.

Santiago Peña está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso Ueno Bank.