Chase habla de avances para unificar bancadas coloradas y anticipa decisión en bloque sobre juicio a Rolón

El senador Natalicio Chase (ANR) manifestó que la unidad de criterio dentro del Partido Colorado fue uno de los objetivos desde el inicio del actual periodo de gobierno. Consideró que la presencia del vicepresidente de la República, Antonio Barrios, en las conversaciones puede ser clave para concretar el acuerdo entre los diferentes sectores.

“Ese es nuestro sueño desde que comenzó el periodo de gobierno, de tener una bancada unificada del Partido Colorado”, expresó.

El legislador sostuvo que la unidad permitirá fortalecer al Gobierno en lo que resta de su mandato y enfrentar la situación que atraviesa el país, particularmente la crisis del sistema financiero.

“Acá no podemos seguir divididos, nosotros tenemos que estar todos juntos para tratar de salir de este atolladero”, señaló.

Juicio político a Emiliano Rolón: colorados actuarán en bloque

Consultado sobre el eventual impulso del juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Chase mantuvo cautela y evitó pronunciarse sobre las críticas a la lenta actuación del Ministerio Público.

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“Vamos a estar todos juntos seguramente en la decisión”, respondió sobre la postura que adoptarán los senadores colorados.

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Agregó que prefiere esperar una definición antes de emitir una opinión sobre la conducta de Rolón. “No opiniones personales por el momento”, enfatizó.

Eventuales extraordinarias y revisión de la ley de puertas giratorias

En otro momento, Chase habló de la necesidad de dar respuestas a los trabajadores y afectados por la crisis vinculada a Ueno Bank. Consideró que la propuesta del Ejecutivo para preservar entre 6.000 y 7.000 puestos laborales relacionados con las empresas del grupo es una alternativa, aunque pidió contemplar también a otros trabajadores perjudicados indirectamente.

Indicó que el Congreso podría convocar a sesiones extraordinarias para tratar iniciativas relacionadas con los ahorristas y afectados por la crisis.

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Por otra parte, no descartó acompañar una nueva redacción de la ley de puertas giratorias, impulsada desde la oposición, siempre que contribuya a “evitar la injerencia política” en instituciones que deben mantener independencia.

“Todo aquello que sirva de blindaje al sistema para que no haya injerencia política dentro de las instituciones que no deben tener, es bueno”, sostuvo.