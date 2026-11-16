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Política
16 de noviembre de 2026 - 10:51

Juicio a Emiliano Rolón: Vicepresidente pide “paciencia” a la ciudadanía

Emiliano Rolón Fernández en traje oscuro y corbata roja sostiene un micrófono hablando en el Senado, con otro hombre escuchando detrás.
Emiliano Rolón, fiscal General del Estado.

El vicepresidente Antonio Barrios dijo que “se están haciendo las cosas” y pidió “tenerle paciencia”al fiscal General de Estado, Emiliano Rolón. Mientras, la oposición en Diputados impulsa un juicio político contra el titular del Ministerio Público.

Por ABC Color
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El vicepresidente Antonio Barrios pidió tenerle “un poco de paciencia” a Emiliano Rolón, fiscal General del Estado, por que se “están haciendo las cosas”. De esta manera deslizó la posibilidad que el oficialismo colorado no acompañe un eventual juicio político.

“Sí ya le puso a un presidente en la cárcel, a toda la estructura del Banco Central que son los responsables de este caos. Están haciendo las incautaciones”, dijo Antonio Barrios.

Lea más: Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general

El vicepresidente dijo que entienden la desconfianza de la gente, y agregó que habló con Emiliano Rolón sobre el avance de la investigación en el caso Ueno Bank y le confirmó que se está haciendo el esfuerzo.

“Yo hablé con el fiscal General. Están trabajando 24/7 los designados en el caso, pero son humanos. Se está haciendo el esfuerzo”, dijo Antonio Barrios.

Barrios pide paciencia

El vicepresidente pide un poco de paciencia a la gestión del fiscal Emiliano Rolón, por que “los resultados están a la vista”. Sin embargo, la actuación de la Fiscalía es sumamente cuestionada tanto por sectores políticos como por sectores sociales por las imputaciones e incautaciones tardías por lo cual se están recolectando firmas para presentar oficialmente el libelo acusatorio.

Lea más: Libelo acusatorio contra el fiscal general Emiliano Rolón, atado al respaldo de los “indecisos”

“Hay que tener un poquito de paciencia, los resultados están a la vista. Están las personas detenidas. No quiero opinar sobre el líbelo, debo entender lo que se va a presentar en la cámara para luego hablar”, dijo el vicepresidente.

Mientras el vicepresidente pide “paciencia” para el fiscal General, en las calles la cuidadanía mediante movilizaciones pide su destitución por la falta de confianza.

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