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Política
16 de noviembre de 2026 - 14:57

Disidencia colorada “reflexiona” sobre unidad, pero no quiere condicionamientos

Antonio Barrios en traje azul claro y otros hombres en fila, todos sonriendo y con banderas de Paraguay y otra roja de fondo.
Antonio Barrios se reunió con los cinco diputados de Añetete.

El vicepresidente de la República, Antonio Barrios, se reunió con diputados disidentes con el objetivo de unificar las bancadas coloradas en la Cámara Baja para dar gobernabilidad a Pedro Alliana. Los parlamentarios adelantaron que van a “reflexionar” sobre el pedido, y aseguraron que no hubo condicionamientos

Por ABC Color
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El vicepresidente Antonio Barrios llegó hasta la bancada de Colorado Añetete, para reunirse con los diputados disidentes. El objetivo es unificar el Partido Colorado en ambas Cámaras del Congreso para darle gobernabilidad a Pedro Alliana.

Lea más: Chase habla de avances para unificar bancadas coloradas y anticipa decisión en bloque sobre juicio a Rolón

“Estamos en conversación constante. Están abiertas las conversaciones con Horacio Cartes con el ex presidente Mario Abdo y con Hugo Velázquez. Estamos buscando estabilidad para Alliana. Que el gobierno se fortalezca después de una crisis es importante, debemos conversar sobre los proyectos”, dijo el vicepresidente Antonio Barrios.

Agregó que la gente quedó muy golpeada por el escándalo de Ueno Bank, que desencadenó la destitución de Santiago Peña y generó mucha desconfianza. Señaló que lo que buscan es dar estabilidad a Pedro Alliana y comenzar con los cambios.

Lea más: Juicio a Emiliano Rolón: Vicepresidente pide “paciencia” a la ciudadanía

“Dejaron muy golpeada a la gente. Con la retención de su dinero, la falta de medicamentos. Ahora necesitamos un gobierno mucho más humano, más cercano y eso es lo que impulsa Alliana”, dijo Barrios.

Reflexionarán sobre la unidad

Por su lado, Daniel Centurión, quien ofició de vocero de los diputados disidentes, indicó que se reflexionará sobre la propuesta de unificación. Agregó que no aceptarán condicionamientos y que se debe respetar la pluralidad de pensamiento.

“Vamos a reflexionar sobre la unificación, reflexionamos siempre. Se tiene que respetar la pluralidad de pensamiento y las decisiones que tienen cada diputado”, dijo Centurión.

El diputado manifestó que desde su bancada siempre cuestionaron y denunciaron lo que consideraron se estaba haciendo mal desde el Gobierno.

Consultado sí sé habló sobre la posición del Partido Colorado con el pedido de juicio político del fiscal General del Estado Emiliano Rolón, dijo que no se habló de eso. No hubo una bajada de línea ni condicionamiento.

Agregó que la disidencia colorada siempre cuestionó la pésima gestión de Emiliano Rolón y que esperarán el líbelo acusatorio que sería presentado mañana en Diputados para poder debatir sobre cada punto.

Participaron del encuentro los diputados; Mauricio Espínola, Juanchi Maciel, Daniel Centurión, Roberto González y Luis “Tiki” González.

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