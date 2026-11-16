Filizzola reaccionó a las recientes declaraciones que la parlamentaria liberal realizó en varios programas conducidos por Enrique Vargas Peña, en ABC TV. A este último el parlamentario también señaló como un comunicador que se esmera en dividir a los sectores opositores y de ser el principal defensor del expresidente Santiago Peña, del banco Ueno y, anteriormente, de Horacio Cartes.

Lea más: Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros

El cruce verbal escaló tras las críticas de Amarilla en el programa La Primera Mañana, donde minimizó el peso electoral de sus aliados:

“El tercer espacio, ¿qué carajo lo que nos aporta? Dios mío. Nosotros ponemos todo, que vengan ellos detrás de nosotros. Vos le estás alabando a Filizzola por su denuncia... Detrás de la denuncia de Filizzola estaba el equipo jurídico de Mario Abdo Benítez y detrás de Filizzola estaba Felino (Amarilla). Vamos a hablar claro, ya me da rabia. ¿Cuánto lo que aportan Filizzola y Desirée (Masi) más que discurso? Naumbréna”, sentenció.

Declaraciones similares emitió la legisladora en el espacio En Detalles, del mismo conductor, al afirmar que los liberales son los únicos que trabajan mientras el tercer espacio “duerme”, y que los parlamentarios del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no son como “los tres loquitos que salen en la tele”, en clara alusión a los referentes progresistas.

¿Qué respondió Filizzola sobre el financiamiento electoral y el sistema D’Hondt?

Por su parte, Filizzola replicó que, para tener autoridad para opinar, Amarilla debería ganar tantas elecciones como el PDP, destacando que es la única agrupación del tercer espacio con representación parlamentaria ininterrumpida desde su fundación, “sin necesidad de comprar bancas, pagar punteros ni tener un gran partido detrás”. En esa línea, lanzó una dura interrogante: “Tendrías que preguntarte si estarías en el Congreso sin esos recursos económicos que te resultaron tan útiles”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el senador negó que su partido maneje grandes sumas de dinero y aseguró que no necesitan “circo ni dinero para que la gente nos vote”. Además, instó a su colega a interiorizarse sobre el sistema electoral vigente: “Deberías aprender algo del sistema D’Hondt (aritmética básica) y a lo mejor entendés que los votos que nos sobraron a mí y a mi partido (20.000) en la Alianza le permitieron al PLRA obtener una banca más”.

¿Cómo afecta esta disputa a la unidad de la oposición rumbo al 2028?

El legislador advirtió que el liberalismo corre el riesgo de perder rumbo político si sigue líneas discursivas afines al oficialismo. “Además, nunca vas a tener agenda propia mientras vayas de furgón de cola de gente como Peña (vaya uno a saber por qué), ni de los que vengan después de él. Gran problema para tu glorioso partido”, aseveró.

Finalmente, Filizzola pidió a Amarilla comprender que, así como sin el PLRA no hay proyecto viable para las elecciones generales de 2028, sin el tercer espacio tampoco es posible construir una alternativa.

Lea más: Buzarquis es el “elegido” de Miguel Prieto para el 2028

“Es lamentable que le hagas el coro a un personaje que claramente quiere dividirnos para que perdamos”, le espetó, tras acusarla de conformarse con ser una senadora sin mayor influencia y cuestionar qué narrativa construirá el PLRA “dándole la razón al vocero del poder de turno, que justifica todo lo que hace el Gobierno y descalifica a la oposición en todo momento, sobre todo a tu partido”.

Opositores piden respeto

Más legisladores reaccionaron a la riña. Eduardo Nakayama (PLRA) dijo que “la unidad no se define a las apuradas ni con descalificaciones entre nosotros, sino respetando las diferencias de cada espacio y sus tiempos; tenemos un largo camino por recorrer hasta el 2028, donde debemos priorizar el diálogo y la paciencia para construir una alternativa seria y responsable para el país, por encima de cualquier protagonismo individualista”.

Por su parte, la diputada Johanna Ortega (PPS), en alusión a la respuesta de Filizzola, dijo en sus redes: “Suscribo 100%. La Unidad que queremos construir hacia el 2028 debe hacerse en un marco de respeto entre todos. Fácil es apuntar, señalar y buscar excusas cuando no se tuvo el coraje de hacer lo correcto”.