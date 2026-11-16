ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Política
16 de noviembre de 2026 - 11:34

Vicepresidente tenía información oficial sobre que Peña estaba en “una pieza, sin privilegios”

Antonio Barrios con traje gris y corbata burdeos, en conferencia rodeado de micrófonos y periodistas.
Antonio Barrios, vicepresidente de la República.

El vicepresidente de la República, Antonio Barrios, indicó que el informe oficial que él tiene sobre Santiago Peña es que “vive en una pieza, sin privilegios”. Sin embargo, se filtraron imágenes que confirman que se reacondicionó el Regimiento Escolta para que el exmandatario hasta haga ejercicios.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El vicepresidente Antonio Barrios antes de la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José David Daiub Fatecha, indicó que el informe oficial que en ese momento de la entrevista tenía es que el exmandatario Santiago Peña no goza de privilegio alguno en el Regimiento Escolta Presidencial donde guarda reclusión tras su imputación por el escándalo Ueno Bank.

Lea más: De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión

Peña vive en una pieza que no tiene todas las comodidades como dice la gente. No salió a festejar su cumpleaños como se dice. Esa es la información oficial que a mí me dieron”, dijo Antonio Barrios.

Imágenes de la sala de estar de la suite presidencial del Regimiento Escolta Presidencial (REP). NO USAR.
Imágenes de la sala de estar de la suite presidencial del Regimiento Escolta Presidencial (REP).

Consultado sobre la denuncia ciudadana de que el actual gobierno otorga demasiados privilegios al exmandatario, Antonio Barrios dijo que “la gente ya duda de todo”.

Lea más: Alliana cambia al comandante del Regimiento Escolta Presidencial tras privilegios a Peña

“La gente ya duda de todo, con mucho derecho por lo que paso, pero nosotros tenemos que dar las garantías y la información oficial es que no hay privilegios”, sostuvo Barrios.

Sin embargo, horas después el presidente Pedro Alliana ordenó la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José David Daiub Fatecha, tras la polémica generada por los privilegios otorgados a Santiago Peña.

ABC publicó hoy que Santiago Peña habría montado un gimnasio con equipos nuevos y sistema de climatización dentro de la unidad militar, donde cumple prisión preventiva.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
03
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
04
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
05
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más

Te puede interesar