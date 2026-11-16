Vicepresidente tenía información oficial sobre que Peña estaba en “una pieza, sin privilegios”

El vicepresidente Antonio Barrios antes de la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José David Daiub Fatecha, indicó que el informe oficial que en ese momento de la entrevista tenía es que el exmandatario Santiago Peña no goza de privilegio alguno en el Regimiento Escolta Presidencial donde guarda reclusión tras su imputación por el escándalo Ueno Bank.

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“Peña vive en una pieza que no tiene todas las comodidades como dice la gente. No salió a festejar su cumpleaños como se dice. Esa es la información oficial que a mí me dieron”, dijo Antonio Barrios.

Consultado sobre la denuncia ciudadana de que el actual gobierno otorga demasiados privilegios al exmandatario, Antonio Barrios dijo que “la gente ya duda de todo”.

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“La gente ya duda de todo, con mucho derecho por lo que paso, pero nosotros tenemos que dar las garantías y la información oficial es que no hay privilegios”, sostuvo Barrios.

Sin embargo, horas después el presidente Pedro Alliana ordenó la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José David Daiub Fatecha, tras la polémica generada por los privilegios otorgados a Santiago Peña.

ABC publicó hoy que Santiago Peña habría montado un gimnasio con equipos nuevos y sistema de climatización dentro de la unidad militar, donde cumple prisión preventiva.