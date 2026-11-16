ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Policiales
16 de noviembre de 2026 - 08:53

Los sobres del Poder: Luz Candado presenta denuncia contra Santiago Peña y el fiscal general

Guillermo Duarte Cacavelos en traje oscuro conversando con Luz Candado, quien usa mascarilla, en un ambiente moderno.
Guillermo Duarte Cacavelos, Hugo Romero (esposo de Luz Candado), el periodista de ABC Juan Jara, Luz Candado y su hermana Liliana Candado, en el estudio del abogado Duarte Cacavelos.

Luz Maribel Candado Romero, quien fue coordinadora del personal doméstico en Mburuvicha Róga, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía contra el exmandatario Santiago Peña y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por violación de derechos humanos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La acción apunta además a determinar la responsabilidad penal de la exprimera dama de la nación Leticia Ocampos, de los efectivos de las Fuerzas Armadas que realizaron pruebas poligráficas dentro de la residencia oficial, de los mandos superiores que autorizaron ese operativo y de los funcionarios del Gabinete Civil que ejecutaron los despidos.

Lea más: Video: Luz Candado cuenta su verdad sobre el escándalo de Los Sobres del Poder

El escrito, patrocinado por los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Juan Pablo Mendoza, también es suscrito por el esposo de Candado, Hugo Ramón Romero Villanueva, y el hijo de ambos, Fabrizzio Gonzalo Romero Candado.

Persona con blusa amarilla y mascarilla en despacho, observando a un hombre con micrófono amarillo de ABC Color.
Luz Candado

“El viernes, en forma absolutamente inaudita, sin que me comentaran a mí y sin que nadie sepa, funcionarios del Ministerio Público del área de protección a testigos se constituyeron al domicilio de Luz Candado, le hicieron firmar un documento y ni le dejaron una copia. Me avisaron a mí que a partir de ese documento que firmó ella, ella ya no podría estar exponiéndose ni haciendo exposiciones sobre este tema a la prensa y a otros lugares”, denunció el representante legal.

Lea más: Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general

Por ese motivo, tomaron la decisión de denunciarle al fiscal general del Estado; Emiliano Rolón Fernández conjuntamente con el expresidente Santiago Peña por los hechos cometidos de coacción grave, lesión grave, frustración de la persecución penal, de todo el caso que se conoce como “Los Sobres del Poder”. “Le hicieron firmar un documento. ¿A qué se comprometió? ¿Qué es lo que tiene que cumplir Luz Candado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y sin avisarme a mí, habiéndome contactado y teniendo mi número”, denunció Duarte Cacavelos.

Hombre con traje gris y corbata verde de pie en el centro, rodeado de personas interaccionando en un ambiente administrativo.
Guillermo Duarte Cacavelos en el Palacio de Justicia. Foto: archivo.

Los sobres del poder

Candado Romero trabajó para la familia Peña Ocampos desde diciembre de 2019 en su residencia particular del barrio Santísima Trinidad. Según el escrito, durante ese periodo sus empleadores omitieron los aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Luego, tras la asunción presidencial en agosto de 2023, ella fue nombrada coordinadora en Mburuvicha Róga.

Lea más: Ueno: abogado busca reactivar denuncia sobre “Los sobres del poder”

El conflicto se remonta a dos hallazgos ocurridos en el quincho de la residencia presidencial: el primero el 14 de octubre de 2024 y el segundo a fines de febrero de 2025, consistentes en paquetes que contenían aproximadamente US$ 100.000 en efectivo cada uno. Candado relata que entregó el dinero personalmente a Peña el 17 de junio de 2025, quien reconoció la propiedad de los fondos con la frase: “Sí, Luz, eso es mío, decile a las chicas que si encuentran, es mío”.

Santiago Peña sonríe junto a su esposa Leticia Ocampos, su hijo Gonzalo y otros familiares en un evento social.
Los familiares de Santiago Peña que presentaron amparo para impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue información sobre ellos.

Sin embargo, semanas después y tras un reclamo inicial de Leticia Ocampos por una puerta mal cerrada, el 22 de julio de 2025 el entonces presidente acusó directamente a Candado por la supuesta desaparición de dinero en efectivo de su vestidor, negándose a precisar el monto faltante.

Lea más: Santiago Peña: Por angurriento se peleaba por sobres con su empleada, dice diputado

Al día siguiente, 23 de julio, la trabajadora, su esposo, su hermana y su hijo quien entonces era menor de edad, fueron sometidos dentro de Mburuvicha Róga a pruebas de polígrafo realizadas por personal militar. Según la denuncia, no se les exhibió registros ni informes técnicos, simplemente se les comunicó que habían reprobado el examen, se les exigió devolver el dinero y toda la familia fue desvinculada de sus puestos sin sumario administrativo previo.

Publicación de La Primera Dama de la Nación, Leticia Ocampos, tras darse a conocer audios sobre "Los Sobres del Poder".
Publicación de La Primera Dama de la Nación, Leticia Ocampos, tras darse a conocer audios sobre "Los Sobres del Poder".

La acusación contra el fiscal general del Estado

La denuncia dedica un apartado a la actuación de Emiliano Rolón Fernández, a quien se atribuye una decisión deliberada de no investigar para garantizar la impunidad del entonces Jefe de Estado.

Lea más: Investigan presunto robo en residencia presidencial, pero el Gobierno lo niega

Candado hizo públicos los hechos el 16 de septiembre de 2025 a través de investigaciones periodísticas realizadas por ABC Color, a lo que siguieron dos denuncias formales ante el Ministerio Público: una presentada por abogados el 25 de septiembre y otra por legisladores el 2 de octubre de ese año.

Peña vanagloria su gestión mientras escándalo de los "sobres del poder" sigue sin respuesta.
Peña vanagloria su gestión mientras escándalo de los "sobres del poder" sigue sin respuesta.

Pese a contar con una testigo directa y respaldos documentales, la Fiscalía mantuvo la causa paralizada durante catorce meses. Según el documento, Rolón Fernández descalificó públicamente la coherencia del relato de la denunciante, mantuvo las presentaciones sin asignación fiscal durante meses y mantenía reuniones privadas con Peña en Mburuvicha Róga fuera de la agenda oficial.

Lea más: “Bienvenidos al barco”: Benítez celebra que cartistas “Vieron la luz” y los sobres de Peña

Recién el 6 de noviembre de 2026, mismo día en que el Congreso destituyó a Peña vía juicio político por mal desempeño de funciones, la Fiscalía citó a declarar a Candado para incorporar el episodio de los paquetes de dinero a la imputación por el caso Ueno Bank, allanando posteriormente la residencia presidencial el 12 de noviembre.

Peña Palacios en traje oscuro y Vázquez Villasanti de espaldas, ambos en un ambiente oscuro y decoraciones luminosas.
El ahora encarcelado Federico Miguel Vázquez Villasanti y el hasta ahora presidente de la República Santiago Peña Palacios.

“Durante más de un año permanecí, ante la opinión pública y ante mi propio entorno, como la empleada sospechada de haber robado al presidente, sin que ninguna autoridad examinara si la acusación tenía algún sustento. El Estado, que me había agraviado a través de su presidente, volvió a hacerlo a través de su fiscal general”, sostiene la denunciante en el escrito.

Lea más: Facturas por pagos con “sobres” se elaboraban a nombre de otros

Daños a la salud y diligencias

La presentación invoca violaciones a la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y las 100 Reglas de Brasilia, señalando delitos posibles como coacción grave, lesión grave, usurpación de funciones públicas y frustración de la persecución penal.

Los sobres del poder. Chats internos de Mburuvicha roga revelan visitas de empresarios y funcionarios ocultas en la agenda pública del presidente Santiago Peña.
Los sobres del poder. Chats internos de Mburuvicha roga revelan visitas de empresarios y funcionarios ocultas en la agenda pública del presidente Santiago Peña.

Asimismo, documenta que el estrés derivado del hostigamiento, el desempleo y la inacción judicial provocó la reactivación del lupus que padece Candado, confirmada mediante estudios médicos a inicios de 2026.

Lea más: Poca luz aún en caso de “sobres del poder”, señala fiscal general

Ante el riesgo de pérdida o alteración de pruebas tras el recambio de autoridades en el Poder Ejecutivo, los abogados solicitaron seis medidas de carácter urgente, entre las que destacan: el secuestro de los libros de guardia, planillas de ingreso y grabaciones de circuito cerrado de Mburuvicha Róga, incluyendo el registro de visitas del propio Fiscal General del Estado.

También solicitan la identificación oficial de los poligrafistas militares mediante informes al Ministerio de Defensa, la extracción forense del teléfono de la víctima, pericias médicas reumatológicas y el anticipo jurisdiccional de prueba para su testimonio.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
02
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
03
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más
04
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
05
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más

Te puede interesar