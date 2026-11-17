La diputada opositora Rocío Vallejo anunció que presentará hoy en la Cámara de Diputados un libelo acusatorio para impulsar un juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ante crecientes llamados de la ciudadanía para su destitución ante la percepción de que, bajo su dirección, el Ministerio Público actuó de forma demasiado pasiva ante casos de alto perfil y relevancia para la República.

La oposición cuestiona, entre otras cosas, el ‘cajoneo’ de una denuncia hecha en septiembre de 2025 contra el entonces presidente Santiago Peña por Luz Candado, una exempleada de la casa presidencial, Mburuvicha Róga, quien denunció la aparición de sospechosos sobres con dinero en efectivo y otras irregularidades en la residencia del presidente; y una denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito presentada por parlamentarios opositores también el año pasado.

Se cita también como causal de juicio político la lentitud con que la Fiscalía ha actuado para realizar detenciones y confiscar evidencia tras el estallido de la crisis bancaria por el colapso de Ueno Bank el pasado 3 de noviembre y el posterior juicio político y destitución del expresidente Peña, quien quedó detenido al igual que exdirectivos de Ueno Bank y del Banco Central del Paraguay.

Aún no hay una “decisión final” del oficialismo colorado

Si bien la oposición busca impulsar la destitución del fiscal general Rolón y los llamados ciudadanos para su destitución van creciendo en volumen, para que el juicio político sea aprobado en Diputados sería necesario que la bancada oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), que tiene mayoría en la Cámara Baja, apoye la medida.

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En conversación con ABC Cardinal este martes, el diputado oficialista Yamil Esgaib (ANR) dijo que la bancada oficialista, que se reunió ayer, aún no ha podido llegar a una “decisión final” sobre su postura con respecto al juicio político al fiscal general.

El diputado Esgaib dijo creer que hay “un movimiento fuerte” dentro del oficialismo, tanto en Diputados como en la Cámara de Senadores, a favor de la destitución del fiscal general.

Agregó que él mismo votaría a favor si su bancada libera los votos.

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Opinó que el Ministerio Público bajo el liderazgo de Rolón “viene arrastrando muchas injusticias” y habló de un “actuar liviano” de la Fiscalía contra figuras de la oposición “que tienen muchas denuncias y evidencia de que metieron la mano en la lata”, aunque no dio nombres.

“Hay muchos librepensadores”

Sin embargo, el diputado colorado opinó que es necesaria una “reunión importante” entre los legisladores y los líderes del Partido Colorado para que una línea clara sobre el tema sea establecida.

“Hay muchos librepensadores de repente, se está volviendo una anarquía el Parlamento”, dijo.

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De cualquier forma, dijo creer que existirían los votos suficientes para aprobar el juicio político en Diputados y remitir la decisión al Senado.