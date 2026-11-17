En la tarde de este martes, la senadora Lilian Samaniego comunicó a la opinión pública un parte médico donde informa que actualmente se encuentra en un reposo médico debido a un pequeño accidente que se registró el pasado domingo.

“La senadora Lilian Samaniego presenta una contusión cervical por lo que se le ha indicado reposo médico durante una semana”, indica el escrito.

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Según detalla el comunicado, actualmente Samaniego se encuentra internada en un sanatorio de Asunción, en sala común bajo supervisión médica. Asimismo, mediante sus redes, la legisladora afirmó: “Fue un susto y rápidamente podré reintegrarme plenamente a las tareas”, escribió.

Accidente ocurrió durante una actividad solidaria

Si bien el comunicado no detalla qué fue lo que ocurrió, señala que se registró durante una actividad solidaria a favor de la prevención del cáncer de próstata.

“El accidente ocurrió durante la actividad benéfica Blue Riders en su séptima edición”, sostiene el escrito aclarando que no sería la primera vez que la legisladora participa de este tipo de actividades, ya que también se sumó a similar iniciativa en Octubre Rosa promoviendo los controles de cáncer de mamá.

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Senadora habría sufrido una caída de su motocicleta

Como es bien sabido, la parlamentaria es aficionada a las motocicletas, lo que explica su participación en la actividad de Blue Riders realizada el domingo pasado en la Costanera Norte de Asunción. Según trascendió, habría sufrido una caída de su biciclo. Aunque aún se desconocen las causas exactas del percance.

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Por último, el escrito afirma que su evolución es favorable y se encuentra en plena recuperación pero que como medida de prevención usará un collarín cervical por el periodo de un mes.

“Ahora toca un reposo médico, aunque sigo trabajando en la medida de mis posibilidades. Gracias a los profesionales que me atendieron con rapidez y profesionalismo”, dijo la senadora en su cuenta de X.