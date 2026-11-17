La diputada Rocío Vallejo (PPQ), quien impulsa el juicio político del fiscal General del Estado, presentó formalmente el pedido ante la Cámara de Diputados.

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El libelo acusatorio tiene cuatro causales principales: la conducción deficiente de la investigación, cajoneo de denuncias, ninguneo a los sobres del poder y debilitamiento de la institucionalidad.

El libelo acusatorio fue preparado por diputados del tercer espacio. Anoche los colorados disidentes decidieron acompañar y esta mañana se unieron los colorados oficialistas.

“Con la totalidad de los colegas creemos que tenemos unanimidad para la aprobación del juicio político”, dijo la diputada Vallejo.

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La parlamentaria indicó que existen fundamentos suficientes para destituir a Emiliano Rolón y que en la brevedad posible será llamada a una sesión extraordinaria para que inicie el proceso de acusación.

“Están los fundamentos para proseguir con el juicio. Ahora vamos a ir a analizar para cuando vamos a pedir la sesión extraordinaria. De esta semana no puede pasar”, sostuvo la parlamentaria opositora.

La Cámara de Diputados precisa de mayoría absoluta (53 votos de los 80) para iniciar el proceso de acusación.