La bacada A y la bancada B, que aglutina a los diputados oficialistas y son mayoría en la Cámara de Diputados confirmaron su acompañamiento al juicio político al cuestionado fiscal General del Estado, Emiliano Rolón.

“En conjunto, los colegas de la bacada A y B que genera la mayoría en la Cámara de Diputados decidimos acompañar el juicio político al fiscal general del Estado”, dijo el titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre.

Latorre indicó que tras analizar el grave daño que se hizo, en especial la falta de credibilidad en las instituciones se decidió en bancada avanzar con el enjuiciamiento del Rolón.

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“Entendemos lo delicado de la situación. Entendemos el gran desafío que tenemos de estabilizar nuestra nación y devolver la institucionalidad a la República. Tenemos presente a los ahorristas para que puedan recuperar su haberes y estabilizar el sistema financiero”, sostuvo Latorre.

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Responsables deben pagar

El titular de la Cámara Baja indicó que todos los que participaron en el escándalo de Ueno Bank deben ser castigados para que la ciudadanía pueda confiar nuevamente en las instituciones.

“Los responsables deben ser castigados y eso se debe dar en el marco de la confianza de la ciudadanía. Sabemos que se debe restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones por lo cual debemos avanzar con el juicio político, dijo Raúl Latorre.

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Por su lado Hugo Meza, líder de la bancada B oficialista indicó que hay méritos suficientes para acompañar el juicio contra Rolón.

“Hay méritos suficiente para acompañar e impulsar el juicio político. Reconocemos que la institucionalidad ha sido dañada, por más que vemos que muchos están presos. Es determinarte devolver la credibilidad”, dijo Hugo Meza.

Sin embargo cuando se le preguntó por qué no hicieron caso a las denuncias realizadas por la ex empleada de Santiago Peña, Luz Candado hace un año, prefirió decir que ahora se concentran en la problemática de los ahorristas.