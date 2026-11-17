La Cámara de Diputados avanza firme con el pedido de convocatoria a una sesión extraordinaria para este viernes con el objetivo de dar inicio formal al juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, según confirmó la diputada Rocío Vallejo.

A pesar de los fuertes rumores de dimisión del titular del Ministerio Público, los parlamentarios sostienen la hoja de ruta institucional hasta contar con una confirmación oficial.

Consultada sobre los pasos inmediatos en la Cámara Baja, la legisladora afirmó: “Eso es lo que vamos a hacer, la nota y vamos a juntar las firmas para la sesión extraordinaria del viernes, hasta tanto se confirme seguramente esto y el Presidente de la República acepte, en su caso, el la renuncia”.

Asimismo, subrayó que ya están trabajando en el documento: “Nosotros igual estamos preparando la nota -hasta que esto se oficialice- de convocatoria para el día viernes para el inicio del juicio político”.

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Vallejo explicó que el avance del libelo acusatorio depende estrictamente de la formalización de la salida del fiscal ante el Poder Ejecutivo, órgano encargado de recibir y aceptar la dimisión según la Constitución.

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En ese sentido, precisó que si el mandatario acepta el alejamiento antes de la convocatoria, el proceso parlamentario pierde objeto: “En realidad ya no hay trámite que realizar. Nosotros quedamos en el estadio de presentación de la acusación, del libelo acusatorio, pues él ya no va a ser funcionario, ya no va a ser Fiscal General. Así que, si está en esa situación, terminaría ahí este proceso”.

La diputada destacó que existe una “unanimidad acá en Cámara de Diputados de apoyar el juicio político”, postura que, según indicó, también se replica en la Cámara de Senadores.

Por esta razón, advirtió que el Ministerio Público ya debería estar evaluando sus legajos internos ante la inminente vacancia, ya sea por vía de la destitución el viernes o por renuncia aceptada.

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Finalmente, recordó que una vez producida la salida, el cargo debe ser interinado por el fiscal adjunto penal más antiguo por designación del Consejo de la Magistratura, institución a la que se deberá notificar de inmediato para abrir el concurso de selección de una nueva autoridad, proceso que estimó podría culminar “a fines de febrero, principios de marzo”.