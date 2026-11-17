Diputados opositores cuestionaron al contralor General de la República Camilo Benítez, recientemente confirmado en su cargo con votos del sector oficialista y aliados. El año pasado defendió a Santiago Peña al señalar que existía correspondencia con el crecimiento patrimonial.

El informe de la CGR salió semanas después que ocho parlamentarios opositores (cuatro diputados y cuatro senadores) denunciaran ante el Ministerio Público al entonces presidente Peña por su crecimiento patrimonial en solo tres años de gobierno.

En ese momento los denunciantes indicaron que la CGR “blanqueo” a Santiago Peña y que el Ministerio Público envió al freezer la denuncia y no investigó el estilo de vida ostentoso de Peña y su familia.

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“No nos olvidemos de Camilo Benítez. Él también tiene que dar muchas explicaciones. Ocho parlamentarios presentamos una denuncia y un mes después salió a decir que había correspondencia de bienes. ¿Qué clase de correspondencia hizo? Solo la mansión de Sanber es inexplicable", dijo Johanna Ortega.

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La diputada indicó que el contralor es cómplice y dijo que fue uno de los que permitieron a Santiago Peña llegar tan lejos con el esquema montado en Ueno Bank para captar fondos públicos.

“Es un mentiroso. Es nefasto lo que hizo, porque lo hizo para ir a jugar padel en Mburuvicha Róga. Qué no se nos olvide nadie. Camilo fue parte de esta trama, fue uno de los que permitieron llegar tan lejos a Santi. Son también sus cómplices”, sostuvo Ortega.

Que se vayan todos los cómplices

Por su lado, el diputado Walter García (Yo Creo) pidió no olvidar a todos los que dieron vía libre a Santiago Peña para capitalizar el banco de sus amigos.

“Que se vayan todos los cómplices de esta debacle financiera que ocurrió en este país”, sostuvo García.

Por su lado, Guillermo Rodríguez (YoCreo) pidió al presidente Pedro Alliana a no ocultar a nadie y a dar los nombres de todos los que participaron en el esquema de despojo.

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“Van a faltar hojas para poner los nombres de los responsables, por que aquí se pasaron nombres, instituciones para beneficiar a Ueno Bank. Alliana usted tiene el deber de depurar esa lista. Entregue a cada uno de los que arriesgaron los fondos públicos”, sostuvo Rodríguez.

Dijo también que Camilo Benítez es tan responsable como Santiago Peña sobre la graves crisis financiera que atraviesa el país.

“Este hombre como el contralor es responsable. El hombre responsable de revisar y de cruzar la correspondencia del estilo de vida que llevaba y ostentaba Santiago Peña y que hace tres años no tenía nada. Camilo tiene plena y absoluta responsabilidad de haberle blanqueado”, puntualizó Rodríguez.