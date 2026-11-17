Se trata de la iniciativa “Que incorpora el artículo 224 a la Ley Nº 1160/1997, Código Penal, y establece responsabilidad penal por la celebración dolosa de matrimonios prohibidos entre niños, niñas o adolescentes”.

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El diputado Daniel Centurión (ANR, disidente), uno de los proyectistas, explicó que la propuesta busca establecer sanciones penales para quienes intervengan deliberadamente en la celebración de matrimonios prohibidos por la legislación civil, cuando uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años.

Asimismo, aclaró que el documento respeta los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, intervención mínima y proporcionalidad, y que no modifica las disposiciones vigentes relativas a la validez, nulidad o efectos civiles del matrimonio.

¿Quiénes serán castigados por celebrar un matrimonio con menores de edad?

Centurión indicó que el proyecto contempla tres tipos de responsables. El primero es el adulto que contraiga matrimonio con una persona menor de edad con conocimiento de su condición (hasta tres años de prisión o multa), siempre que la unión llegue a concretarse.

El segundo supuesto comprende a quienes tengan responsabilidades legales de representación, guarda o tutela, y realicen acciones concretas para promover, organizar o facilitar el enlace prohibido. La sanción prevista también es de hasta tres años de prisión o multa, siempre que se demuestre que la conducta contribuyó a la realización del hecho y que existió intención dolosa.

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¿Cuál es la pena para los funcionarios públicos que autoricen estas uniones?

Finalmente, la normativa incluye al funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, autorice o celebre un matrimonio prohibido a sabiendas de que uno o ambos contrayentes son menores de edad. Para estos casos, la propuesta legislativa establece una pena más severa, de hasta cinco años de prisión.

Un mes atrás, el pleno aprobó el proyecto “que modifica el artículo 17 de la Ley Nº 1183/1985, `Código Civil´, modificado por la Ley Nº 1/1992 y la Ley Nº 5419/2015”, que plantea eliminar las excepciones actuales. La legislación vigente permite excepciones para matrimonios a partir de los 16 años en caso de que uno de los padres o bien un juez lo avale.

De esta manera, ambos proyectos de ley ahora pasaron a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite legislativo.