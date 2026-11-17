En medio de la renuncia de Emiliano Rolón, ex fiscal general del Estado, asume la titularidad interina la fiscal adjunta Alba Cantero, quien mencionó que espera que se concrete la aceptación de la renuncia de Rolón para asumir sus nuevas funciones.

“Yo hoy no les puedo decir qué va a pasar porque ni siquiera sé si se aceptó la renuncia, si es constitucional o no; con relación a la vacancia de la Fiscalía General, lo que puedo decir es que soy de la casa, tengo 25 años de experiencia adentro, y estoy comprometida con el país y la institución y la resolución tiene fecha de mañana”, asegura la fiscal.

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En este sentido, la fiscal interina aseguró desconocer los procedimientos debido a que es la primera vez que ocurre un caso así, mencionó haber tenido una reunión previa con el extitular del Ministerio Público con otros fiscales adjuntos donde le comunicó la decisión; sin embargo, afirma que aguardará las indicaciones de los órganos constitucionales para tomar oficialmente sus funciones.

Fiscal interina: “Todavía tienen que aceptar la renuncia del Dr. Emiliano Rolón”

Con relación al periodo de tiempo en que durará su interinazgo, mencionó que prefiere no realizar ninguna futurología ya que espera la interpretación de las autoridades con respecto a lo que disponen los órganos constitucionales a la vacancia en Fiscalía General.

“Yo hoy estoy a expensas de que los órganos constitucionales se expidan con relación a si ratifican o no esta resolución o qué es lo que ocurre porque todavía tienen que aceptar la renuncia de Emiliano Rolón”, dijo.

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Asimismo, señala que de darse la aceptación de la resolución, ella tomará el cargo y se activará un mecanismo que conlleva un tiempo establecido para el llamado a concurso.

Investigaciones y allanamientos del caso Ueno Bank no se paralizan debido a cambios en FGE, afirman

En ese contexto, adelanta que al tomar sus nuevas funciones se reunirá con los fiscales asignados a las distintas causas que llevan las investigaciones del caso Ueno Bank.

“A partir de que se confirme estas decisiones yo voy a estar interiorizándome de estos temas y voy a dar a conocer las determinaciones que voy a estar tomando”, afirmó.

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Asimismo, señaló que ninguna de las causas están paralizadas por estos cambios en la institución y aseguró que continúan los allanamientos y otros procesos investigativos.

Según la fiscal, ahora depende del Poder Ejecutivo la aceptación de la renuncia para que sea oficial el traspaso de mando.