El pedido fue presentado este miércoles 18 de noviembre y está sustentado en los artículos 269 y 271 de la Constitución Nacional, además del artículo 51 de la Ley N.º 1562/00, Orgánica del Ministerio Público. La nota dirigida al presidente de la República, Pedro Alliana, solicita que se dé curso al procedimiento constitucional y se disponga el juramento correspondiente ante el Senado.

¿Por qué Alba Cantero quedó al frente de la Fiscalía?

La designación de Cantero fue dispuesta por el propio Emiliano Rolón, mediante la Resolución F.G.E. N.º 4665, del 17 de noviembre de 2026, con vigencia desde este miércoles 18, luego de que presentara su renuncia definitiva al cargo de fiscal general del Estado.

Lea más: Acorralado por el juicio político y el caso Ueno, renuncia el fiscal general Emiliano Rolón

La fiscala adjunta argumenta que su designación responde al orden de sucesión establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que regula los reemplazos temporales o definitivos ante la vacancia del cargo.

En ese sentido, señala que fue designada fiscala adjunta en lo penal mediante el Decreto C.S.J. N.º 1884, del 28 de julio de 2015, antecedente que, según sostiene, la ubica en el supuesto legal previsto para asumir la atención del despacho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cantero pide juramento ante el Senado

En su presentación, Cantero sostiene que, aunque el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público no establece expresamente el procedimiento de juramento del reemplazante ante una vacancia definitiva, corresponde cumplir con el rigor constitucional.

Por ello, solicita que su designación interina sea confirmada mediante el acuerdo respectivo y que se disponga su juramento ante la Cámara de Senadores, conforme al artículo 271 de la Constitución Nacional, que establece que el fiscal general del Estado presta juramento o promesa ante dicha Cámara.

La fiscala adjunta considera que, por imperio legal, quien reemplaza interinamente al titular adquiere las mismas atribuciones y obligaciones del cargo.

No existen precedentes, afirma senador

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) informó que no cuentan con precedentes del caso y que el pedido de la fiscala será analizado en reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales.

El senador afirmó que existen dos interpretaciones que darle al caso: una que debe terminar el mandato, concordando la la ley y la Constitución Nacional. Y la segunda es que la fiscala interine el cargo hasta un nuevo nombramiento.