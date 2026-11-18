En rueda de prensa en Mburuvicha Róga, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, confirmó hoy la inmediata agenda internacional del presidente Pedro Alliana. Primeramente, el canciller informó que Alliana aceptó la invitación de su homólogo del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, a Brasilia, en fecha a confirmar.

Adelantó que la próxima semana se reunirá con su colega del Brasil, Mauro Vieira, con quien acordará la fecha de la reunión bilateral y aclaró que el viaje será breve. Informó que el tema central de la visita será negociación de la tarifa de Itaipú.

“Va a ser un viaje breve, ir a la reunión, concluir la reunión y regresar. Y esto digo para quienes puedan criticar de que el Presidente prometió no viajar. Hay viajes que son indispensables, como la reunión con su par de Brasil (Lula)”, manifestó el canciller.

Cumbre del Mercosur

En otro momento, Ramírez Lezcano, informó que Alliana participará de la Cumbre de mandatarios del Mercosur que se llevará a cabo el 4 de diciembre en Montevideo. Se responde así a una invitación del presidente del Uruguay, Yamandú Orsi.

La Cumbre del bloque regional será la primera actividad internacional de Alliana en su cargo de Presidente de la República, tras la destitución del entonces presidente Santiago Peña en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones y su vinculación en el vaciamiento de Ueno Bank. Peña está imputado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

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Taiwán, pospuesto

Ramírez Lezcano también confirmó que el presidente Alliana pospuso su visita oficial a Taiwán, previsto inicialmente para este 24 de noviembre. Este viaje a Taipéi está previsto cuándo Alliana ejercía el cargo de vicepresidente de la República.

El canciller dijo que el mandatario definió sus prioridades específicas, las cuales son " atender, abordar y ejecutar los planes de desarrollo para llevar la paz, estabilidad y atender por sobre todas las cosas a los sectores más vulnerables en nuestro país".

“Su prioridad es la agenda nacional. Él me ha encomendado trabajar con todas nuestras contrapartes. Tiene varias invitaciones que se van a ir definiendo en su momento. Lo de Taiwán queda pospuesto hasta que él defina la nueva fecha, si es que lo hace”, subrayó.

Invitaciones de EE.UU. y Vaticano

El canciller Ramírez Lezcano también informó que el presidente Alliana tiene invitaciones del secretario de Estado de Estados Unidos de América, Marco Rubio, para visitar Washington DC. También refirió que está pendiente de confirmación una invitación del Papa León XIV para visitar la Santa Sede.

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Alliana prometió recortes

La semana pasada, el presidente Pedro Alliana anunció que su gestión se enfocaría en el país y que no viajaría, como lo hizo Santiago Peña en más de tres años de gestión, por lo que los recortes se enfocarán principalmente en los gastos que generaban los “tours presidenciales”.

En tres años Peña viajó en 73 ocasiones a 31 países con gastos millonarios en traslado.

“Con esta medida buscamos ahorrar más de 20.000 millones de guaraníes, que he solicitado reprogramar para la compra de medicamentos destinados a nuestros hospitales”, puntualizó Alliana.

El Presidente anunció, concretamente, que se recortaran los gastos de la Presidencia de la República que el destituido Santiago Peña destinó para pasajes, viáticos y catering en su proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que está en estudio en el Congreso