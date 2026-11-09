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Política
09 de noviembre de 2026 - 14:37

Alliana restringe viajes y contrataciones y pide asistir a afectados por Ueno Bank

Pedro Alliana y Félix Sosa, presidente de la Ande.(Imagen generada por IA)
Pedro Alliana y Félix Sosa, presidente de la Ande.(Imagen generada por IA)

El jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros Barreto, informó que el presidente de la República, Pedro Alliana, ordenó una serie de medidas excepcionales para garantizar la continuidad y el orden institucional ante la crisis generada por el cierre de Ueno Bank.

Por ABC Color
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A través de una circular dirigida a ministros, secretarios ejecutivos, titulares de entes y empresas públicas, el Ejecutivo estableció nuevos lineamientos de gestión urgente que exigen la máxima colaboración de todas las carteras del Estado.

¿Cómo funcionará la prórroga y la suspensión de cortes en servicios básicos?

El punto de mayor interés ciudadano pasa a ser la instrucción del mandatario de priorizar “más prestaciones a la ciudadanía”. El Ejecutivo insta a su Gabinete a “adoptar medidas como horarios extendidos, prórroga sin multas de vencimientos y pagos y suspensión de cortes de servicios básicos para aquellos afectados por la situación de Ueno Bank, y canales de orientación a los afectados”.

Lea más: Félix Sosa asume al frente de la ANDE y presenta plan para impulsar nuevas fuentes de energía

Se entiende por ello que la orden apunta directamente a la provisión de servicios esenciales, como los entregados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Lea más: Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios

Esta disposición se suma al anuncio de que los contribuyentes afectados no pagarán multas, recargos ni intereses por incumplimientos derivados del problema. Alliana ya instruyó al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué —a quien mantiene en el cargo—, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas y empresas que operaban exclusivamente con dicha entidad.

Circular de la Presidencia en que insta a entes a no cortar servicios básicos a la ciudanía.
Circular de la Presidencia en que insta a entes a no cortar servicios básicos a la ciudanía.

¿Cuáles son las nuevas restricciones para ministros y funcionarios públicos?

Para garantizar una respuesta inmediata y eficiente, la circular establece los siguientes puntos obligatorios de gestión:

  1. Disponibilidad fuera de horario: Todas las instituciones deberán prever los recursos y funcionarios necesarios para atender cualquier requerimiento, incluso fuera del horario habitual.
  2. Viajes al exterior: Las máximas autoridades restringirán los viajes al exterior, tanto propios como de sus funcionarios, priorizando la presencia territorial y en el interior del país.
  3. Contrataciones públicas: Se ordena suspender toda contratación no esencial y no vinculada directamente a la prestación de servicios públicos.
  4. Informe urgente: Las dependencias deben remitir a este Gabinete Civil, en un plazo máximo de 72 horas, un informe detallado sobre las contrataciones públicas realizadas y planificadas en 2026.
  5. Foco único: Se solicita la colaboración absoluta de todas las instituciones con un solo objetivo: resolver la crisis y garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

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