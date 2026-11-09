Alliana restringe viajes y contrataciones y pide asistir a afectados por Ueno Bank

A través de una circular dirigida a ministros, secretarios ejecutivos, titulares de entes y empresas públicas, el Ejecutivo estableció nuevos lineamientos de gestión urgente que exigen la máxima colaboración de todas las carteras del Estado.

¿Cómo funcionará la prórroga y la suspensión de cortes en servicios básicos?

El punto de mayor interés ciudadano pasa a ser la instrucción del mandatario de priorizar “más prestaciones a la ciudadanía”. El Ejecutivo insta a su Gabinete a “adoptar medidas como horarios extendidos, prórroga sin multas de vencimientos y pagos y suspensión de cortes de servicios básicos para aquellos afectados por la situación de Ueno Bank, y canales de orientación a los afectados”.

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Se entiende por ello que la orden apunta directamente a la provisión de servicios esenciales, como los entregados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

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Esta disposición se suma al anuncio de que los contribuyentes afectados no pagarán multas, recargos ni intereses por incumplimientos derivados del problema. Alliana ya instruyó al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué —a quien mantiene en el cargo—, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas y empresas que operaban exclusivamente con dicha entidad.

¿Cuáles son las nuevas restricciones para ministros y funcionarios públicos?

Para garantizar una respuesta inmediata y eficiente, la circular establece los siguientes puntos obligatorios de gestión: