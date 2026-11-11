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Política
11 de noviembre de 2026 - 17:25

Alliana confirma presencia en Cumbre del Mercosur en Uruguay

Raúl Latorre, con traje oscuro y barba, firma un documento. Pedro Alliana lo observa con expresión seria en un ambiente gubernamental.
Pedro Alliana, presidente de la República, confirmó que asistirá a la Cumbre del Mercosur, que se llevará a cabo el 4 de diciembre en MontevideoGentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, confirmó la presencia del presidente Pedro Alliana en la Cumbre del Mercosur que se llevará a cabo el 4 de diciembre en Montevideo. Será el primer viaje al exterior del nuevo mandatario, donde se encontrará con sus colegas de la región. Se verá si asiste Milei quien no le saludó hasta ahora.

Por ABC Color
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Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, confirmó la “presencia del nuevo presidente de Paraguay en la Cumbre del Mercosur que se celebrará en diciembre en Uruguay”, que se llevará a cabo el viernes 4 de diciembre en Montevideo.

El viaje será el primero de Pedro Alliana como presidente de la República al exterior. En el cónclave, el presidente paraguayo se encontrará por primera vez con sus pares de la región. Se verá si asiste el jefe de Estado de Argentina, Javier Milei, quien a propósito, no saludó aún a Alliana, desde el viernes pasado, cuando el entonces vicepresidente asumió en reemplazo de Santiago Peña, destituido en un juicio político del Congreso.

El canciller uruguayo, además, destacó que Uruguay fue “uno de los primeros” en reconocer al nuevo presidente, Pedro Alliana, informó el diario Subrayado de Montevideo.

“Fuimos uno de los primeros países que el día sábado enviamos un mensaje al gobierno de Paraguay deseándole éxitos al nuevo presidente que era el anterior vicepresidente”, dijo Lubetkin. Agregó: “Tuvimos una respuesta del gobierno paraguayo, que no le había respondido a nadie, agradeciéndonos la señal que habíamos dado”.

Lea más: Lula felicita a Alliana y le invita a trabajar abierta y francamente

Así el jefe de la diplomacia del gobierno de Yamandú Orsi se refirió a la destitución del entonces presidente Santiago Peña, en un juicio político del Congreso por mal desempeño de sus funciones, por su vinculación con la caída de Ueno Bank.

Siguieron todo el recorrido institucional y democrático y no hay duda acerca de que se respetaron todos los procesos”, dijo en rueda de prensa Mario Lubetkin sobre la designación de Pedro Alliana. “Tuvimos una respuesta del gobierno paraguayo, que no le había respondido a nadie, agradeciéndonos la señal que habíamos dado”, concluyó el diplomático.

Lea más: Subsecretario de Estado de Estados Unidos felicita a Alliana por asumir la Presidencia

Pedro Alliana
El presidente Pedro Alliana se reunió hoy con el canciller Rubén Ramírez Lezcano (izq.) a quien pidió trabajar en la preparación de la cumbre del Mercosur que se llevará a cabo en Montevideo, el 4 de diciembre. Fue en Palacio de López.

Yamandú Orsi le llamó a Pedro Alliana

La cancillería uruguaya le expresó en su momento “sus mejores deseos de éxito en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades en el marco de los procesos democráticos en ese país hermano”.

Según medios de prensa uruguayos, el presidente Yamandú Orsi intercambió mensajes con Alliana este mismo sábado. Además, el gobierno uruguayo reafirmó “su compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación bilateral, profundizando la integración en el Mercosur e impulsando el desarrollo del proceso de integración regional”.

Lea más: Taiwán ratifica lazos con Paraguay tras la asunción de Pedro Alliana

Desde la cuenta institucional de X de Presidencia de Paraguay se agradecieron los deseos de éxito por parte de Uruguay. “Los lazos históricos que nos unen reafirman nuestro compromiso de trabajar juntos para el bienestar de nuestros países”, expresó el gobierno paraguayo.

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