Pedro Alliana anuncia austeridad y no habrá viajes durante el 2027

El presidente Pedro Alliana anunció que se recortaron los gastos de la Presidencia de la República que el destituido Santiago Peña había destinado para pasajes, viáticos y catering en su proyecto de Presupuesto General de la Nación, que ya había sido enviado al Congreso para su estudio.

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Recordemos que, apenas asumió, Pedro Alliana pidió a la Cámara de Diputados postergar por unos días el estudio del Presupuesto General para realizarle algunos ajustes. Ahora el Presidente anunció que se hizo un recorte de G. 20.000 millones de la Presidencia que serán destinados a los hospitales públicos.

“La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales”, escribió Pedro Alliana en su cuenta de X.

Alliana agregó que le pidió al ministro de Economía, Óscar Lovera, avanzar con los recortes de gastos superfluos para destinar a las necesidades urgentes.

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“Le pedí al ministro de Economía, Óscar Lovera, avanzar con un recorte en los gastos de la Presidencia de la República para el Presupuesto 2027, incluyendo pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, catering y otros gastos de funcionamiento”, dijo Alliana.

No habrá “tours presidenciales”

Pedro Alliana había anunciado también que su gestión se enfocaría en el país y que no viajaría, así como lo hacía Santiago Peña, por lo que los recortes provienen principalmente de los gastos que generaban los “tours presidenciales”.

En tres años de gobierno Peña viajó en 73 ocasiones, en 31 países con gastos millonarios en traslado.

“Con esta medida buscamos ahorrar más de 20.000 millones de guaraníes, que he solicitado reprogramar para la compra de medicamentos destinados a nuestros hospitales”, puntualizó Alliana.

Con los cambios introducidos, la Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria mañana a las 10:00 para analizar el Presupuesto General de la Nación del 2027.