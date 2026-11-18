A dos semanas de asumir el cargo, la intendenta de Asunción, Soledad Núñez, brindó una conferencia de prensa para informar datos iniciales sobre la cesión irregular de tierras comunales en el caso conocido como “barrio Ueno” que se quiso instalar en la capital.

“Queremos hacer una comunicación muy importante a la ciudadanía asuncena, vinculada al caso de la adjudicación irregular de terrenos municipales al Grupo Vázquez, en contra del patrimonio mismo de los vecinos que tenían por derecho la ocupación”, afirmó.

Al respecto, la jefa comunal aseveró que se identificó “un esquema montado para adjudicarse los terrenos de la municipalidad de manera irregular, con muchos cómplices”.

También mencionó que se habla preliminarmente de 71 terrenos afectados, aunque la cifra podría ser incluso superior.

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Mecanismo de despojo de terrenos municipales

Por su parte, el asesor de la intendencia, Stephan Rasmusen, detalló el mecanismo del despojo, que se iniciaba con notificaciones de desalojo en 24 horas a los ocupantes bajo pretexto de deudas.

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Seguidamente, un supuesto nuevo beneficiario solicitaba la propiedad y obtenía dictámenes favorables de la Intendencia y la Junta Municipal sin verificación in situ.

“Encontramos en algunos expedientes que en la escritura no se estipulaba que ese nuevo propietario no podía disponer ni vender ese inmueble por los próximos cinco años; se omitía eso y después este tercero vendía al Grupo Vázquez”, denunció Rasmusen, cuestionando también la omisión de los escribanos en verificar procesos “viciados de origen”.

También aseguró que “obviamente se encontró un sinnúmero de irregularidades” por el caso dentro de la comuna y otras dependencias con actores públicos y privados.

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Escribana del Grupo Vázquez

Por su parte, la secretaria general de la Intendencia, Estefanía Careaga, precisó que se investigan 26 propiedades específicas y de momento se determinaron tres transferencias que serían irregulares.

Asimismo, se identificó que en la mayoría de los casos, la escribana que realiza los trámites de transferencia sería la misma que trabaja para Miguel Vázquez, María Teresa López de Aponte, a quien también se le solicitó informes sobre propiedades transferidas.

La escribana había ingresado al Centro Nacional de Prevenidos (ex-Penitenciaría Nacional de Tacumbú) para formalizar un poder general judicial y administrativo otorgado por el empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, actualmente recluido en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.

“Estas son algunas de las acciones, aparte de las investigaciones internas en la Municipalidad de Asunción que nos instruyó la intendenta para que podamos determinar a los responsables de este daño al patrimonio público de la Municipalidad de Asunción”, citó.

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“La punta del ovillo”

Sobre el caso en sí, Núñez aseguró que toda la investigación sigue en curso y lo presentado hoy podría tratarse de “la punta del ovillo”, ya que no descartan encontrar otras transferencias irregulares de terrenos municipales “en contra del patrimonio de los asuncenos”.

“Acá se montó un esquema, de un personaje ficticio que simulaba ser un sujeto del beneficio de los terrenos, que iba a presionar a los ocupantes actuales, les ofrecían dinero y que terminaba resolviendo los problemas de las supuestas deudas con la Municipalidad. Esta persona ya era parte de este esquema montado por el Grupo Vázquez para que finalmente ellos puedan quedar con la titulación de los terrenos”, apuntó.

Por esto también mencionó que toda la causa “involucra a muchas personas”, que si bien todavía no están todas identificadas, existirían “cómplices dentro de la institución” y también por fuera.

“Vamos a tomar acciones sin titubeos, bien contundentes; estamos haciendo una investigación interna. Es importante mencionar que esto ya comenzó el día 1 posterior a mi asunción, arrancamos el 4 noviembre con las investigaciones de los terrenos adjudicados al Grupo Vázquez y también el expresidente de la República”, concluyó, no sin antes reiterar que se presentará una demanda para recuperar los inmuebles -incluyendo el caso La Piedad- y también habrá separaciones de cargos en caso de irregularidades.

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