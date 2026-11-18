“Acá hay una clara complicidad de Camilo (Benítez) como contralor general de la República en favor de Santiago Peña. De hecho, el caso del subcontralor es el elemento más tangible que se tiene. El subcontralor (Torres) era director de Declaraciones Juradas; él estuvo a cargo del examen de correspondencia que salió en favor de Santiago Peña”, comenzó diciendo el legislador.

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Para él, las evaluaciones realizadas están corruptas y las evidencias están a la vista luego del descalabro de Ueno Bank. “Ellos sacan un examen de correspondencia donde ignoraron cuestiones básicas sobre la casa en San Bernardino, que por ejemplo no tenía título a nombre de Santiago Peña”, ejemplificó

Préstamo sin garantías

Además, afirmó que se ignoraron cuestiones sobre cómo Santiago Peña podía justificar un préstamo bancario, que fue clave para poder pagar esa mansión hoy en día administrada por la Senabico, y otros elementos que estaban dentro de este examen de correspondencia.

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“Es inexplicable que Peña haya sacado un préstamo de 400.000 dólares de la noche a la mañana sin tener forma de justificar cómo va a pagar ese préstamo. Él saca un préstamo que era mensualmente alrededor de seis veces su salario de presidente de la República. Nunca cerró el cálculo”, precisó.

Y para él, no es coincidencia que Armindo Torres haya sido el elegido como subcontralor luego de eso. “Este director, Armindo Torres, posterior a eso, dos meses después, sorpresivamente o coincidentemente, fue electo como subcontralor de la República. O sea, a él se le da un premio por parte del oficialismo. Santiago Peña le da ese premio por sacar ese examen de correspondencia. Y todo esto con el aval del contralor de la República, Camilo Benítez”, aseguró.

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Fueron cómplices

En sentido, dijo que hay elementos tangibles y claros que demuestran que el contralor realizó una tarea en favor de Santiago Peña. “Si es que en ese momento no se levantaba la voz como se levantó, estoy seguro de que Fiscalía General con Emiliano Rolón a la cabeza iba a desestimar la causa ya por mayo aproximadamente”, analizó.

Insistió que gracias a la presión, evitaron que la denuncia se perdiera. “Como hubo tanto ruido en torno al examen de correspondencia de Peña, lo único que pudieron hacer fue mandar la causa al freezer. Gracias a que ocurrió eso, hoy por lo menos se sigue investigando, si no ya habrían desestimado la causa”, aseguró.