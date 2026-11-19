El senador Ever Villalba (PLRA) se ratificó en su cuestionamiento al juramento de Alba Cantero como fiscal general del Estado y sostuvo que la Cámara de Senadores se atribuyó facultades que no le corresponden.

Según explicó, la normativa establece que el interinato debe ser ejercido por el fiscal adjunto en lo penal con mayor antigüedad, sin necesidad de prestar juramento ante el Congreso.

“Yo argumenté que el Senado estaba usurpando funciones que no tiene, porque lo que estábamos haciendo era tomarle juramento a una fiscal interina”, manifestó el legislador al explicar su voto en contra de la decisión.

Ever Villalba sostiene que correspondía un concurso público

El senador afirmó que, tras la renuncia de Emiliano Rolón, debía activarse el procedimiento de selección previsto en la normativa para designar a un nuevo titular del Ministerio Público.

Villalba mencionó la Ley 763, que establece el procedimiento para cubrir la vacancia mediante una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, que posteriormente debe ser remitida al Poder Ejecutivo para la designación, con acuerdo del Senado.

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A su criterio, el proceso debía apuntar a completar el periodo constitucional vigente hasta 2028 y no a resolver la continuidad mediante una designación directa.

“Ese juramento para mí es irregular. Independientemente de lo que se hizo ayer, el Consejo de la Magistratura tiene que iniciar el proceso de selección de la terna”, sostuvo.

Villalba cuestiona los acuerdos políticos para elegir fiscal general

El legislador también rechazó los argumentos relacionados con el temor de que un eventual concurso pudiera favorecer a una persona vinculada al oficialismo.

Consideró que ese razonamiento no justifica apartarse del procedimiento legal y defendió la necesidad de que la selección del próximo fiscal general se realice mediante un proceso público y transparente.

“Lo más transparente es que se haga un concurso, un llamado a concurso de méritos y la ciudadanía esté atenta”, expresó.

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Villalba planteó que la ciudadanía debe controlar todas las etapas del proceso, desde la convocatoria y la verificación de títulos hasta los exámenes, las audiencias y la conformación de la terna.

Finalmente, insistió en que los acuerdos políticos no deben sustituir los mecanismos institucionales previstos para la elección de quien estará al frente del Ministerio Público hasta completar el periodo en 2028.