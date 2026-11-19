La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) se ratificó en que fue inconstitucional el juramento de Alba Cantero como nueva fiscal general del Estado, realizado en el Senado. Sostuvo que la Cámara Alta se atribuyó facultades que corresponden exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, al intervenir en una controversia sobre la interpretación de la Constitución Nacional.

“Yo me ratifico totalmente de que es inconstitucional. Es más, ayer el Parlamento, específicamente el Senado de la Nación, se atribuyó funciones propias de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.

Yolanda Paredes cuestiona afinidad de Alba Cantero con la cúpula

La legisladora también puso en duda la independencia de Alba Cantero y afirmó que su designación responde a una afinidad con los sectores de poder que, según dijo, actualmente buscan combatir.

“Cada uno va a asumir las consecuencias de la designación de esta señora, que evidentemente es afín nuevamente a la cúpula que hoy queremos combatir”, expresó.

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Paredes vinculó el juramento con el escándalo financiero y político del caso Ueno Bank y cuestionó que Cantero haya asumido tras la renuncia de Emiliano Rolón, a quien responsabilizó por una supuesta obstrucción a la justicia y por su actuación frente a las denuncias relacionadas con el expresidente Santiago Peña.

“El Senado ratificó la actuación del delincuente Emiliano Rolón”

La senadora sostuvo que la decisión de sus colegas terminó convalidando la actuación del exfiscal general. “Resulta ser que el Senado de la Nación ratificó la actuación del delincuente Emiliano Rolón”, manifestó Paredes, quien considera que la renuncia no está contemplada en las disposiciones constitucionales invocadas para resolver la continuidad en el cargo.

La legisladora argumentó que la resolución de Rolón hacía referencia a un interinazgo hasta la designación de un nuevo fiscal general del Estado, pero no establecía expresamente qué procedimiento debía seguirse ante una renuncia.

A su criterio, correspondía convocar a un concurso a través del Consejo de la Magistratura para completar el periodo hasta 2028.

Paredes expresa dudas sobre investigaciones

Por otra parte, la senadora manifestó tener serias dudas sobre el avance de las investigaciones vinculadas a las denuncias que involucran al entorno del poder político.

Como argumento, mencionó la desaparición de evidencias y el hallazgo de bóvedas vacías. También aludió a una supuesta producción clandestina de armas, cuya investigación, según indicó, mantiene a la espera de nuevos avances.