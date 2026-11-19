El Ing. Hugo Zárate, hasta este martes último director técnico, fue designado ayer director general paraguayo de Itaipú, en carácter interino, en reemplazo de Justo Zacarías Irún, cuestionado por los US$ 163,8 millones atrapados en Ueno Bank.

Con el nombramiento del director paraguayo interino de Itaipú, el presidente Pedro Alliana debe remitir al Senado el nombre para el acuerdo constitucional de rigor. El interino solo puede estar al frente de la binacional por 60 días.

Al respecto, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) expresó su rechazo a la designación de Zárate. “Mi rechazo a estos cambios que no cambian nada. El negociado que hicieron con los recursos de Itaipú y el desmanejo de los fondos sociales no puede quedar entre paínos y cómplices”, manifestó la legisladora opositora en su red social X.

Agregó: “Por mi parte no habrá acompañamiento al Acuerdo Constitucional para la designación de Hugo Zárate como director de Itaipú. Si quieren demostrar que algo va a cambiar, tengan el coraje de meter el dinero de las binacionales en el presupuesto, informar sobre las negociaciones en Itaipú e investigar la colocación de los recursos de las binacionales en Ueno”.

Lea más: El documento de Itaipú que prohibía depositar en Ueno Bank: exigía cinco años en el mercado

Colocación en Ueno

El cambio en la dirección general de la binacional se realizó en plena crisis por los fondos de Itaipú en Ueno Bank. La binacional reconoció que al 3 de noviembre, día de la intervención del BCP, mantenía allí US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones. Depositó en un banco con apenas 13 meses de operación bancaria, pese a que su norma IP 02 exige cinco años de experiencia en el mercado paraguayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la conferencia de prensa ayer en Mburuvicha Róga, con el jefe de Gabinete Rolando de Barros Barreto y el canciller Rubén Ramírez Lezcano, Zárate informó que Alliana lo contactó este martes por la mañana, para preguntarle si estaba dispuesto a conducir Itaipú. Prometió responder “con patriotismo, con transparencia, con mucho esfuerzo y honestidad”.

Consultado sobre su cuota de responsabilidad en los depósitos en Ueno, respondió que la Dirección Técnica se ocupa de las instalaciones de la central y que no le compete definir el destino de los fondos. Fue tajante: “no tenía conocimiento”.

Lea más: Itaipú: Ejecutivo echa a dos consejeros y acepta la renuncia de otros dos, en plena crisis de Ueno

Zárate integra el Directorio Ejecutivo, el órgano que según la IP 02 aprueba los bancos, y no consta si participó en la resolución que habilitó a Ueno.

Sobre las versiones de que sería pariente de los Zacarías, aclaró que no tiene parentesco, sino una amistad de muchos años, y que ambos son oriundos de Ciudad del Este. Agregó que el senador Javier Zacarías (hermano del destituido Justo Zacarías) es padrino de su hijo, de 33 años.