La Gobernación de Misiones anunció, mediante un comunicado, la suspensión del servicio de alimentación escolar del programa Hambre Cero desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de noviembre.

La medida afectará a 178 instituciones educativas del departamento, donde reciben el almuerzo escolar unos 19.500 alumnos.

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De esta manera, los estudiantes dejarán de recibir la alimentación escolar durante la última semana del calendario académico, pese a que desde el Gobierno Nacional se había prometido garantizar la provisión hasta el último día de clases.

Actualmente, los alumnos se encuentran en la etapa de exámenes finales para concluir el año lectivo 2026.

La directora de Alimentación Escolar de la Gobernación, Nohelia Ortiz, explicó que la institución recibió la Circular Nº 009/2026 del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), mediante la cual se solicitó suspender la provisión del almuerzo escolar en las instituciones educativas.

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El argumento es que la asistencia de los estudiantes durante esta última etapa del año ya no alcanza el 100%.

Ortiz manifestó que la decisión también se enmarca en el escenario de los recortes presupuestarios anunciados por el presidente de la República, Pedro Alliana, quien adelantó recortes de entre US$ 80 millones y US$ 100 millones al programa para el ejercicio fiscal 2027.

“De manera que el recorte presupuestario no se sienta tanto, se decidió suspender este año la provisión del almuerzo escolar antes de que terminen las clases, a diferencia del año pasado, cuando se llegó hasta el último día. Desde el CONAE alegan que en esta última etapa la asistencia de los alumnos ya no es del 100%”, explicó Ortiz.

La directora señaló que, desde la Gobernación de Misiones, conocen la realidad de las comunidades educativas y que muchos niños continúan asistiendo a clases hasta el último día precisamente porque reciben el almuerzo escolar.

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“Es una realidad nuestra que los niños asisten hasta el último día por el almuerzo. Sin embargo, los miembros del CONAE, cuando analizan los números y la disponibilidad presupuestaria, no lo ven de esa manera. Como la Gobernación es un ente ejecutor y ellos nos indican y recomiendan suspender el servicio, nosotros tenemos que cumplir con esa disposición”, afirmó Ortiz.

Pagos hasta el último día de provisión

Ortiz agregó que los pagos a la empresa proveedora se realizarán hasta la fecha en que efectivamente se haya suministrado el alimento a las instituciones educativas.

En el caso de Misiones, la última jornada de distribución será el viernes 20 de noviembre de 2026. La suspensión del servicio se hará efectiva desde el lunes 23 y se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre.

La contratación del servicio de alimentación escolar en el departamento de Misiones es plurianual y contempla una adjudicación de G. 97.882.206.300 a la empresa Grupo Belmac SA, cuyos responsables legales son Carlos Atilio Carlson Capli, María Alejandra Mabel Carlson Capli y Rosa Mabel Capli de Carlson.

El contrato establece como periodo de ejecución desde el 24 de febrero de 2025 hasta el 30 de julio de 2027.