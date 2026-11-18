El anuncio del recorte presupuestario de entre US$ 80 millones y US$ 100 millones al programa estrella del expresidente Santiago Peña, genera reacciones de preocupación en el ámbito educativo. Si bien los referentes escolares coinciden en la necesidad de frenar el despilfarro de recursos, cuestionan que la reducción de raciones se aplique de forma abrupta antes del cierre del calendario académico.

La propuesta impulsada desde el Poder Ejecutivo - anunciada por el presidente Pedro Alliana-, apunta a generar ese ahorro mediante la suspensión de la entrega de raciones en los tramos extremos del año lectivo, enfocándose principalmente en el mes de noviembre. Según el esquema oficial, el recorte operativo busca reducir el gasto en los días previos al cierre de actividades escolares, cuando supuestamente disminuye la asistencia en las aulas.

Antes del recorte, el Gobierno prometió un control sobre:

Días de clase efectivamente proveídos.

Diferencia entre el precio de los platos según la modalidad (Cocinando en la escuela y catering).

Febrero y marzo podrían ser los meses afectados por el corte de raciones de la merienda y el almuerzo escolar.

A esto se suman dos pedidos de informe de Diputados, buscando hurgar en “posibles negociados” en el programa:

La cantidad exacta de niños beneficiados en el programa.

La cantidad de productores y comités que abastecen con insumos para la preparación de alimentos.

“Era una comilona”: Sinadi apoya ahorro en Hambre Cero, pero rechaza recortes “al vuelo”

Desde el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), su presidente Miguel Marecos, celebró la decisión de ajustar el presupuesto, asegurando que el esquema vigente generaba un gasto desmedido. Sin embargo, advirtió que la reducción no puede aplicarse de forma improvisada.

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“Aplaudimos el recorte de US$ 80 o US$ 100 millones porque este era un despilfarro de una comilona más grande que una teletón. Pero cortar las raciones al vuelo es una cosa básica; ahí no estás analizando calidad, cantidad ni costo”, cuestionó.

El titular del gremio exigió que los directores formen parte de una mesa técnica junto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el vicepresidente de la República, argumentando que las decisiones no pueden negociarse “entre cuatro paredes” sin conocer el día a día de las 8.000 instituciones educativas del país.

Según Marecos, el ahorro real debe lograrse mediante controles rigurosos a las empresas proveedoras —y no quitando días de almuerzo en meses lectivos como noviembre o febrero—, tras denunciar irregularidades como:

Entregas de frutas podridas

Carne con exceso de grasa

50 faltantes”, insistió. Raciones que no llegan a consumirse. “No sabemos tampoco qué pasa con las raciones que de repente se cortan. En una escuela llegaban 200 y de repente nomás vienen 150, qué pasa con los”, insistió.

Sin almuerzo en noviembre: suspenden la jornada extendida en plena época de exámenes

El impacto de los recortes ya tiene consecuencias directas este mismo año lectivo que está por concluir - las clases van oficialmente hasta el 30 de noviembre-. A través de la Circular CONAE N.º 009/2026, el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, presidido por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, recomendó a gobernadores e implementadores de contrato suspender los servicios de alimentación escolar del 23 al 27 de noviembre.

l documento oficial argumenta que existen “reportes de ausencias mayoritarias de la población estudiantil por exámenes finales” y busca “preservar el uso eficiente de los recursos públicos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE)”. El comunicado llega justo después del anuncio de Alliana, aunque en años anteriores se tomaron decisiones similares.

Sin embargo, la medida choca de frente con la realidad de las instituciones educativas. Nery Arca, director y representante de la Otep-Auténtica en Itá, señaló que en su escuela los estudiantes siguen asistiendo a clases y rindiendo exámenes hasta el 30 de noviembre, pero la interrupción del servicio alimentario obligará a modificar el horario habitual.

“Como no habrá almuerzo desde la semana que viene, cortaremos la jornada extendida que va de 7:00 a 15:00, ya que son el alimento es difícil pedirle a los chicos que asistan. Nosotros por estos motivos pedimos hace rato una coordinación entre el MEC y el MDS para determinar este tipo de medidas como recortes masivos al programa”, expresó Arca.

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De esta manera, el desfase operativo entre el MDS, que impulsa la suspensión alegando ausentismo y el MEC, que mantiene vigente el calendario de evaluaciones, termina trasladando el impacto del ajuste directamente a las aulas, afectando tanto la alimentación como las horas de clase de los alumnos en el tramo final del año.

Para los directores, el desafío del Ejecutivo de cara al 2027 será demostrar que el ahorro de US$ 100 millones puede lograrse auditando los contratos y frenando las irregularidades en la provisión, sin convertir a los estudiantes en la variable de ajuste.