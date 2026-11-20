Conforme a datos oficiales del Tribunal Electoral Partidario (TEP) , hasta la fecha 19 movimientos internos de las Asociación Nacional Republicana (ANR) solicitaron el reconocimiento de la personería de los líderes, apoderados, representantes técnicos y administradores de campaña con el objetivo de participar en la primera etapa preelectoral con miras a las elecciones partidarias y generales 2028.

Los movimientos inscriptos podrán participar del control del prepadrón y del padrón de la ANR, entre otros preparativos. La fecha límite para la inscripción es el lunes 30 de noviembre a las 13:00.

Los movimientos son:

-Movimiento Renovación Colorada. Líder: senador Carlos Núñez Agüero. Lista 7–con reserva.

-Movimiento Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorado. Líder: Rafael Llerena Salinas.

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-Movimiento de Unidad Colorada de Canindeyú. Líder: diputada Cristina Villalba.

-Movimiento Fuerza Republicana: Líder: exvicepresidente Hugo Velázquez. Lista 3, con reserva.

- Movimiento. Grandeza Colorada. Líder: Miembro de la Junta de Gobierno Gustavo Centurión Fernández.

- Movimiento Juventud de Renovación Colorada. Líder: Víctor Ramos Rivarola.

-Movimiento de Reconciliación Colorada. Líder: José Argaña Hermosa. Lista 2, con reserva.

-Movimiento Causa Republicana. Líder: senadora Lilian Samaniego. Lista 5, con reserva.

-Movimiento Autentico Colorado Alto Paraguay. Líder: Silvana Fretes.

-Movimiento Compromiso Republicano. Líder: María Mercedes Amarilla de Taniguchi.

- Movimiento Avanzar Colorado. Líder: Miguel Salvador Torres Cabañas.

-Movimiento Transformación Colorada. Líder: Teresa Maura Cañete Fretes.

- Movimiento Unión Nacional de Colorados. Líder: Gustavo Francisco Mussi Melgarejo.

-Movimiento Juvenil Iteño Colorado. Líder: Juan Esteban Miranda Aguilera.

-Movimiento Participación Republicana. Líder: Rossana Lucia Rolón Vicioso.

-Movimiento Renacer Solidario. Líder: Rodolfo Segovia Colman.

-Movimiento Siempre Habrá Un 27 De Diciembre. Líder: Feliciano Concepción Espíndola;

-Movimiento Siempre Habrá Un 13 De Enero. Líder: Jesús María Argaña Contreras.

-Movimiento Dirigencia Nacional Republicana. Líder: Justo Pastor Abreu Quintana.

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No aparecen aún Honor Colorado y Añetete

Se destaca aún que los movimientos Honor Colorado y Colorado Añetete, liderados por Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, no se anotaron aún para participar en esta primera etapa del proceso electoral. La fecha tope de inscripción es el 30 de noviembre.

Ueno Bank colapsó el entonces nuevo oficialismo colorado

La debacle de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) al constatar que operaba por debajo de la solvencia mínima y otras irregularidades que afectaron su operación, derrumbó también el entonces oficialismo colorado (que debía inscribir el nuevo movimiento en la ANR) con el liderazgo de Santiago Peña y Pedro Alliana, actual mandatario.

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Peña dejó el poder en un juicio político de Congreso por mal desempeño de funciones, por sus vínculos con Ueno Bank. Ahora el exmandatario está procesado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue. Peña está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.