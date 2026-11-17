“Y yo creo que me tienen que aguantar mucho tiempo todavía. Lo que tienen malos los deseos”, expresó hoy el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, en el simulacro de la sesión del Senado, a cargo de alumnos de la Academia Republicana del Partido Colorado, con motivo de la clausura del año lectivo.

Las palabras del expresidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado fueron vertidas en su primera aparición en un acto público en la “casa de los colorados”, tras la abrupta destitución del entonces presidente Santiago Peña, vía juicio político del Congreso, por mal desempeño de funciones. El exmandatario ahora está imputado y con prisión preventiva por su vinculación en la debacle de Ueno Bank, que dejó miles de ahorristas afectados personas desempleadas.

El presidente de la ANR también aprovechó su alocución para enviar un mensajes sobre su estado de salud tras el episodio de salud que sufrió en marzo pasado. En esa ocasión, Cartes fue sometido a una intervención en el corazón. Su recuperación fue satisfactoria y retomó semanas después su actividad política y empresarial. En alusión a sus críticos, el líder de Honor Colorado, respondió. “Me van a tener que aguantar mucho tiempo todavía” al frente de la nucleación partidaria.

“¿Somos sentimentales? Sí, somos sentimentales. ¿Somos llorones? Sí, yo me incluyo. Pero la capacidad de servicio que tenemos. Yo desde la Junta de Gobierno quiero que sepan que tienen un presidente. Que cuentan con él. Pero con pasión. Soy feliz en la Asociación Nacional Republicana. Soy feliz con el Partido Colorado. Y algunos hasta querían que yo me muera. Me tuve un patatús (sic) y ahí. Fui el médico y me respondió que años viviré así. Y yo creo que me tienen que aguantar mucho tiempo todavía. Lo que tienen malos los deseos”, manifestó el expresidente de la República.

La salud de Horacio Cartes y la crónica de la caída de Peña

A fines de febrero de este año, Horacio Cartes ingresó de urgencias a un centro médico de Asunción, ante un crisis del corazón. El exmandatario fue intervenido quirúrgicamente. Tras una internación en terapia intensiva, le fue colocado un marcapasos. Recibió el alta médica con una mejora paulatina en su estado de salud. Tuvo el acompañamiento de su médico de cabecera y actual vicepresidente de la República, Antonio “Tony” Barrios.

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En esos días, algunas voces, como la del gobernador de Guairá, César Sosa, sugirieron que se active el mecanismo partidario de sucesión en la Junta de Gobierno de la ANR, a través de los vicepresidentes. Esta idea fue rechazada por varios referentes como Basilio “Bachi” Núñez y el senador Silvio “Beto” Ovelar, entre otros.

También el presidente Santiago Peña y el entonces Líder de HC en el Senado, Natalicio Chase, afirmaron que “hay Cartes para rato” y que su “liderazgo es indiscutible”.

A mediados de setiembre pasado, en un acto con candidatos a intendentes y concejales colorados de Paraguarí, Horacio Cartes anunció que “Juan Carlos Baruja es el candidato a vicepresidente de la República”.

Así Cartes anunció que Juan Carlos Baruja, actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y senador con permiso, será el compañero del vicepresidente y futuro presidenciable Pedro Alliana en la chapa presidencial del oficialismo con miras a las elecciones generales del 2028.

En el encuentro con candidatos, Cartes admitió que no podía evitar anunciar a Baruja como el precandidato a vicepresidente en la fórmula de Honor Colorado. Fue pese a que Alliana expresó en varias ocasiones, desde hace varios meses, que la confirmación oficial de su dupla la dará tras culminar las municipales de octubre, con el objetivo de mantener unida a la tropa colorada y evitar el desbande.

Las expresiones de Cartes no causaron sorpresa ni a propios ni a extraños, porque se manejaba en las carpas coloradas que el vicepresidente y exdiputado por Ñeembucú será el presidenciable del oficialismo con vistas al 2028.

Sin embargo, el anuncio del líder de Honor Colorado causó un tembladeral interno y generó la respuesta inmediata de Pedro Alliana, quien en un posteo en redes sociales ratificó que anunciará a su compañero de chapa tras el término de las elecciones municipales.

Baruja es hombre de confianza de Cartes. Fue intendente de la ciudad de Paraguarí, y luego de su paso por la administración municipal, el entonces presidente de la República (2013-2018) lo llevó como asesor en la lucha contra la pobreza en Palacio de López. Ahí empezó el vínculo. Luego, Cartes nombró a Baruja ministro de Agricultura y Ganadería, cargo al que renunció para postularse a la gobernación de Paraguarí, cargo que accedió en el 2018.

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El pedido de informes al BCP sobre Ueno Bank

Una de las situaciones que desnudaron la crispación interna entre el primer anillo de Cartes y el presidente de la República fue el proyecto de resolución firmado por tres colorados cartistas por el cual se solicita un pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank (Grupo Vázquez), exsocios comerciales de Santiago Peña.

Esta entidad bancaria acumula millonarios fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de Estado, montos que crecieron enormemente desde la asunción de Peña, el 15 de agosto de 2023.

La nota oficial que llevó la firma del titular de Congreso, Basilio Núñez, el líder de bancada cartista Natalicio Chase y Gustavo Leite, requirió informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank. La iniciativa apuntó a transparentar si la entidad —que concentra una masiva cantidad de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS)— sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas, así como a evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

El senador Gustavo Leite, hombre cercano a Cartes, dijo que el requerimiento al órgano regulador es necesario ante las versiones que circulan en el ámbito financiero. “Si el rumor es que hay un banco y el sistema financiero y el Banco Central podría estar favoreciendo a alguien indebidamente, eso hay que cortar, porque no es bueno que se hable de eso”, argumentó.

Por su parte, el líder de bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, dijo que el objetivo es que el BCP brinde información sobre el cumplimiento de los límites y reglamentos establecidos para las entidades financieras, en el marco de su función de supervisión y control.

Por su parte, el senador colorado cartista Derlis Maidana, señaló que las declaraciones de Cartes como el pedido de informe al BCP sobre Ueno Bank generaron la crispación en Honor Colorado.

El respaldo de Peña a Alliana para la elección de su compañero de chapa

El presidente Santiago Peña coincide con Pedro Alliana en que su mentor político es Horacio Cartes. El actual mandatario fue afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hasta finales del 2016. En una convención corrió presuroso a afiliarse a la ANR ante una inminente destitución del cargo de ministro de Hacienda, solicitada a viva voz por los convencionales. Ahí empezó su historia, que luego sufrió un tropezón con la derrota en las elecciones presidenciales ante Mario Abdo Benítez.

Este jueves último en Acahay, Santiago Peña se puso a favor de Pedro Alliana y afirmó que tiene el “derecho de elegir” a su dupla presidencial de Honor Colorado . Argumentó que él hizo lo propio en el 2022. Negó una ruptura con su mentor Horacio Cartes, quien anunció que Juan Carlos Baruja será el precandidato a la Vicepresidencia, hecho que causó una severa crisis interna en el oficialismo.

“Yo fui candidato, yo fui precandidato a presidente de la República en el 2022 y yo tomé la decisión de elegir a mi compañero y estoy feliz. Hoy digo, tres años después, (que) fue una de las mayores satisfacciones que tuve en mi vida (fue) haber construido una relación genuina, una relación que construye, que busca realmente romper ese antiguo mito que el presidente se tenía que pelear con su vicepresidente”, expresó el jefe de Estado, Santiago Peña, quien presidió hoy la inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) “Semillas del Futuro” de Yaguarón, departamento de Paraguarí.

Además, se le consultó al mandatario si el vicepresidente y futuro presidenciable de Honor Colorado (HC) con miras a las elecciones generales de 2028, Pedro Alliana tiene el derecho de elegir a su dupla. Respondió: “totalmente”.

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Además, Peña fue consultado sobre si su relación con el exmandatario Horacio Cartes está en riesgo. El titular del Poder Ejecutivo respondió que no y aseguró que el vínculo “está súper bien”.

“Tengo un aprecio enorme (a Cartes), genuino es mi aprecio, no es un aprecio interesado, es un aprecio genuino por todo lo que ha hecho, todo lo que hace, todos los días trabaja por el partido y todo lo que estoy seguro de que todavía va a ser muchísimo”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo, quien intentó poner paños fríos a la crisis en Honor Colorado.

La reunión entre Cartes y Mario Abdo

El miércoles 14 de octubre, en plena crisis en el movimiento Honor Colorado, los expresidentes de Paraguay y hasta ese entonces rivales Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2018-2023) se reunieron. En las imágenes difundidas se los vio distendidos juntos. Según informaciones, los exmandatarios analizaron la situación política y financiera, en alusión al caso Banco Central del Paraguay y las operaciones de Ueno Bank.

Los líderes acordaron reunirse nuevamente. El encuentro cayó mal en varios referentes del entonces oficialismo colorado y en el Poder Ejecutivo.

La decisión de Horacio Cartes de no buscar la reelección en la ANR y retirar candidaturas para 2027

También el 18 de octubre pasado, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, anunció en un comunicado que no buscará un nuevo periodo al frente de la Junta de Gobierno. Como consecuencia directa de su anuncio, el movimiento Honor Colorado no presentará candidatos a ningún cargo electivo en las internas partidarias de 2027.

“He tomado la postura que este movimiento no presentará candidatura alguna para las internas partidarias a celebrarse en el año 2027”, expresó. La decisión, confirmada luego, no se limita a la conducción del partido: alcanza a la chapa presidencial y al resto de los cargos en disputa.

En un segundo mensaje, Cartes remarcó su rol institucional. Aseguró que, como presidente de la ANR, se dedicará “cada día” al fortalecimiento de la institución y a garantizar elecciones internas democráticas, hasta que asuman las autoridades que resulten electas en 2027.

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Reacomodo del nuevo oficialismo en el Congreso

Una de las primeras consecuencias del quiebre de Honor Colorado es el pase de carpas en las cámaras de Diputados y Senadores.

En la Cámara Baja, el bloque mayoritario de diputados, se cobijó en torno a la figura de Pedro Alliana y al apoyo a su precandidatura presidencial. Solo el diputado Yamil Esgaib anunció que se mantiene en Honor Colorado.

En el Senado, solo tres senadores, de 15 en total, se mantienen en Honor Colorado: Antonio Barrios, Gustavo Leite y Lizarella Valiente.

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Juicio político a Peña

El 5 de noviembre pasado, el presidente del Partido Colorado Horacio Cartes “bajó el pulgar” a su antiguo ahijado político Santiago Peña y anunció que acompaña el juicio político. De esta manera la suerte del mandatario está echada.

Horacio Cartes en su tercer comunicado luego de que explotara el escándalo con Ueno Bank fue contundente y anunció que acompaña el juicio político del Presidente Santiago Peña.

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“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República. La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, rezó la parte principal del comunicado de Horacio Cartes.

Luego, la historia ya es conocida. Peña fue destituido, el primer presidente de la República colorado en perder el cargo por vía del juicio político. Peña fue imputado por asociación criminal, lesión de confianza y administración de provecho propio. El juzgado determinó que cumpla prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, pero al salir a luz privilegios y lujos, el expresidente fue derivado para cumplir la prisión militar de Viñas Cue. Ingresó como el preso N° 53.