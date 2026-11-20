Liz Cramer, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), pidió un esfuerzo conjunto para recuperar la confianza en el sistema financiero del país. La titular del gremio explicó qué falta para que los ahorristas puedan usar los fondos ya transferidos y qué información esperan los bancos antes de pronunciarse sobre una eventual compra de carteras de crédito.

Ante una consulta sobre la actual credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP), tras los hechos de intervención de resolución de Ueno Bank, Cramer reconoció el impacto del caso sobre la institución y el sistema financiero. Señaló que el gremio acompaña el proceso de pago y las decisiones que debe tomar el Banco Central. “Recuperar la confianza (...) es algo que se tarda mucho en construir y tan rápido en perder”, dijo.

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Cómo se desbloquean los depósitos de hasta 40 salarios mínimos

El proceso sigue en la etapa que abarca montos de hasta 40 salarios mínimos, según Cramer. En los casos que describió, el dinero ya se transfirió, pero los ahorristas podrán disponer de él una vez que el BCP verifique a quién le corresponde y dé la orden de desbloqueo.

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Qué créditos ofrecen los bancos a las mipymes

Cramer dijo que, tras un cruce de datos, los bancos detectaron que la gran mayoría de los clientes tenía una segunda cuenta bancaria. Las entidades se acercan a los clientes identificados para ofrecerles créditos si necesitan dinero para cubrir los gastos del día a día de su negocio.

La titular de Asoban mencionó que estos productos pueden incluir seis meses de gracia. En cuanto a las mipymes que necesiten ese financiamiento dijo que pueden consultar con el banco que recibió sus depósitos.

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Compra de carteras de crédito: qué esperan los bancos del BCP

El Banco Central prepara el balance de exclusión y Asoban espera la comunicación formal con las cifras finales. “Nosotros por prudencia vamos a esperar los números finales del BCP y lo que se ofrece para emitir un comentario al respecto”, aseguró ante consultas de nuestro medio tras la culminación del Foro Multisectorial donde más de 140 organizaciones presentaron su propuesta de recorte de gastos para el PGN 2027.

Ante la consulta sobre si algún banco estaría dispuesto a comprar la cartera de créditos de Ueno Bank, Cramer dejó la decisión sujeta a las condiciones que se conozcan. “Habrá que ver”, respondió al hablar del posible interés de los bancos.

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Fondos mutuos: cómo apoya la banca el retiro de inversiones

Cramer explicó que los fondos mutuos tienen un tratamiento distinto al de los depósitos bancarios. Dijo que, a través de una medida de liquidez, los bancos facilitaron recursos a las casas de bolsa y a los fondos mutuos que los necesitaban para atender pedidos de rescate, es decir, solicitudes de inversores que querían retirar su dinero.